Україна, ймовірно, вперше показала ракету "Корал": що відомо про цей перехоплювач балістики

В Україні на виставці озброєнь вперше публічно продемонстрували нову розробку у сфері протиповітряної оборони – ракету класу "земля-повітря". Аналітики її ідентифікували як "Корал".

Про це йдеться на військовому порталі The War Zone.

Які характеристики ракети "Корал"?

"Корал" був включений до виставки українських ракет, безпілотників, гібридів ракет-дронів та інших безпілотних платформ, які представив президент Зеленський 14 квітня.

Про створення "Коралу" було уже відомо раніше.

Аналітики The War Zone зауважили, що продемонстрована нова ракета має низку ознак раніше представлених концептів "Корал", але, можливо, частину елементів змінили з метою контррозвідки.

Нагадаємо, що конструкторське бюро "Луч" презентувало "Корал" у 2021 році як ракету для систем ППО середньої дальності. А наприкінці 2023 Міноборони України визначило протиповітряну оборону, включаючи подальший розвиток зенітно-ракетного комплексу "Корал", одним зі своїх пріоритетів на 2024 рік.

Припускають, що на оприлюдненому зображенні не демонстраційний макет, а саме випробувальний зразок або готова до застосування зброя.

Спочатку дальність ракети заявлялася як 30 – 50 кілометрів. Згодом показники могли бути переглянуті до 100 кілометрів.

Відомо, що маса цієї ракети близько 300 кілограмів, а боєголовка – 25 кілограмів. Її швидкість – до 3 600 кілометрів за годину.

Інші деталі про "Корал" залишаються в суворій таємниці. Але ракета може мати вже випробувані раніше підсистеми, зокрема двигун, інерціальну навігацію і безконтактний детонатор.

Окрім того, очікується застосування газодинамічної системи управління для маневрування на кінцевій ділянці траєкторії. Це важливо для перехоплення складних цілей на великих висотах.

У 2021 році керівник КБ "Луч" Олег Коростельов розповідав, що "Корал" призначений проти балістичних цілей. За його словами, ракета матиме активну радіолокаційну головку самонаведення "Онікс" від компанії Radionix. Ступінь готовності проєкту він оцінював приблизно на 70%.

До слова, співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна зможе перехоплювати балістику за допомогою власних систем ППО орієнтовно наприкінці 2027 року. Він також зазначив, що тривають активні роботи над розвитком радарних технологій.

