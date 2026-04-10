Нова партія ракет для Patriot вже в Україні, – Зеленський

Україна продовжує отримувати озброєння від партнерів. Нещодавно прибула нова партія ракет для комплексів Patriot.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Україна отримала ракети для комплексів Patriot

Глава держави повідомив, що ракети для ЗРК Patriot від союзників продовжують надходити до України. За його словами, нещодавно Київ отримав нову партію.

Він зауважив, що українська сторона продовжує підтримувати контакти із усіма партнерами, аби над українськими містами була ППО.

Станом на зараз ракети для Patriot партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була,

– розповів Зеленський.

Важливо! Українська оборонна компанія Fire Point заявила, що Україна зможе перехоплювати ворожу балістику власними ракетами вже наприкінці 2027 року. Розробники планують зменшити вартість цього озброєння до 1 мільйона доларів, тоді як ракета від Patriot коштує декілька мільйонів доларів.

