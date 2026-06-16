"Навколо багато міфів": що не так з "Цирконом", яким Росія вдарила по Україні

Під час останньої російської атаки Сили оборони збили 5 із 6 гіперзвукових ракет "Циркон". Українська протиповітряна оборона здатна ефективно перехоплювати таку зброю, якби партнери регулярно постачали комплекси Patriot.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що навколо російських ракет "Циркон" існує багато міфів, однак реальні результати їхнього застосування суттєво відрізняються від російської пропаганди. Крім того, спроможності України перехоплювати цю зброю не є випадковістю.

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"Циркон" не такий невразливий, як стверджує Росія

Олександр Мусієнко нагадав, що ще у 2024 році російські війська запускали "Циркони" по Києву з території окупованого Криму. Тоді українські сили ППО також успішно збили всі випущені ракети цього типу.

Як тільки у нас є Patriot, ми перехоплювали "Циркони" практично завжди. Тобто питання в Patriot. Patriot протидіє "Циркону",

– наголосив він.

Тому, за словами військового аналітика, за наявності систем PAC-3 для Patriot питання протидії таким ракетам можна вирішити, але головною проблемою залишається кількість доступних комплексів та ракет-перехоплювачів.

Військовий аналітик про російські "Циркони": відео

Важливо! Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував масовану атаку Росії 15 червня 2026 року та звернув увагу на її характерні особливості. Йдеться про поєднання різних засобів повітряного нападу, що ускладнює роботу української ППО. Такі атаки є спробою навантажити систему протиповітряної оборони.

Крім того, варто зауважити, що під час останньої масованої атаки по території України Росія не використовувала ракети "Орешнік". Хоча перед цим повідомлялося про активність росіян на полігоні Капустін Яр і високу ймовірність її запуску.

Мусієнко припустив, що однією з причин може бути обмежена кількість таких ракет у розпорядженні Росії. Попередні запуски вже продемонстрували можливості ракети щодо дальності польоту, тому повторення подібних ударів навряд чи матиме значний пропагандистський ефект.

Ракета розділяється на бойові частини. Вони розраховані на застосування саме в ядерному варіанті. Очевидно, це питання з технічного погляду ворог на сьогодні не може вирішити. Що ж стосується без'ядерного варіанта – це теж питання. Росія цього не змогла продемонструвати,

– сказав він.

Саме цим може пояснюватися те, що останнім часом Кремль значно рідше згадує про "Орешнік". Якщо наприкінці 2024 року та на початку 2025 року ця ракета була одним із головних елементів російської інформаційної кампанії, то зараз акцент змістився на балістичні ракети, "Циркони" та інші засоби ураження.

Чим Росія атакує Україну?

Росія під час масованих атак по Україні застосовує різні типи ракет, зокрема "Циркони", "Кинджали" та "Орешник", намагаючись перевантажити українську систему ППО. Водночас експерти зазначають, що частина цієї зброї має більше пропагандистське значення, ніж реальну бойову ефективність.

Росіяни для атак по Україні застосовують ракети Х-101, частина з яких виготовлена вже під час повномасштабної війни попри санкції. Це свідчить про те, що російський оборонно-промисловий комплекс продовжує виробництво озброєння, використовуючи обхідні шляхи постачання компонентів.

Служба безпеки України показала уламки російського дрона "Герань", яким окупанти атакували Київ 15 червня 2026 року. Знайдені фрагменти підтверджують використання цього типу безпілотників під час удару по столиці.