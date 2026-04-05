В одиночку не переживет атаки: авианосец USS Abraham Lincoln может стать легкой целью для Ирана
- USS Abraham Lincoln без сопроводительной группы может стать уязвимой целью для атак Ирана из-за отсутствия систем ПВО, ракет "Томагавк" и судов снабжения.
- Без поддержки эсминцев и субмарин, авианосец не может эффективно действовать против иранских угроз, таких как баллистические ракеты и дроны-камикадзе.
Авианосец США Abraham Lincoln без собственной ударной группы может потерять свою наступательную эффективность и стать мишенью для иранских атак. Плавучий аэропорт американцев фактически лишен систем ПВО "Эгида", ракет "Томагавк" и важных судов снабжения.
Об этом говорится в материале WioNews. Там также отметили, что без логистической поддержки авиакрыло потеряет боеспособность уже через несколько дней.
Что известно об авианосце?
Во время войны с Ираном американский флот, в частности USS Abraham Lincoln, постоянно сталкивается с угрозами ударов иранских баллистических ракет и дронов-камикадзе.
Важно! USS Abraham Lincoln – это атомный гигант флота США, который может нести до 90 современных самолетов. В то же время он остается лишь плавучим аэропортом с крайне ограниченным вооружением на борту. Без группы кораблей сопровождения он не способен безопасно применять силу против иранских береговых укреплений.
Эсминцы с управляемыми ракетами, оснащенные системой "Эгида", формируют вокруг авианосца USS Abraham Lincoln мощный радиолокационный и противоракетный щит. Без этой поддержки корабль становится уязвимым, в частности к гиперзвуковым атакам.
Мелководье Персидского залива создает благоприятные условия для действий иранских подводных лодок типа "Кило". Авианосец зависит от сопровождающих эсминцев и атомных субмарин в обнаружении таких угроз – без них торпедная атака может остаться незамеченной и иметь катастрофические последствия.
Ударная группа также полагается на эсминцы, вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк", которые уничтожают вражескую ПВО на расстоянии. Без этого пилоты вынуждены действовать в условиях полностью функционирующей системы противовоздушной обороны противника.
Важным является и преимущество в радиоэлектронной борьбе: мощные радары сопровождения отслеживают тысячи целей и передают данные на авианосец. Без этой информации корабль фактически действует "вслепую".
К тому же, интенсивные боевые вылеты быстро истощают запасы топлива и боеприпасов, поэтому критическую роль играют суда снабжения.
Какие потери понесли США в войне против Ирана?
Американцы 3 апреля потеряли штурмовик A-10 Warthog над Ормузским проливом. В тот же день над Ираном был сбит еще один американский самолет – F-15E.
Также появились вероятные доказательства того, что Иран мог поразить редкие самолеты EC-130H Compass Call, размещенные в Саудовской Аравии.
Авиаэксперт Константин Криволап отметил, что Иран долго готовился к подобным действиям и, несмотря на заявления США об уничтожении его потенциала, сохранил резервы для использования в нужный момент. По его словам, активные действия американской авиации стали поводом для Ирана нанести удар по уверенности США.