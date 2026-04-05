Об этом говорится в материале WioNews. Там также отметили, что без логистической поддержки авиакрыло потеряет боеспособность уже через несколько дней.

Что известно об авианосце?

Во время войны с Ираном американский флот, в частности USS Abraham Lincoln, постоянно сталкивается с угрозами ударов иранских баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Важно! USS Abraham Lincoln – это атомный гигант флота США, который может нести до 90 современных самолетов. В то же время он остается лишь плавучим аэропортом с крайне ограниченным вооружением на борту. Без группы кораблей сопровождения он не способен безопасно применять силу против иранских береговых укреплений.

Эсминцы с управляемыми ракетами, оснащенные системой "Эгида", формируют вокруг авианосца USS Abraham Lincoln мощный радиолокационный и противоракетный щит. Без этой поддержки корабль становится уязвимым, в частности к гиперзвуковым атакам.

Мелководье Персидского залива создает благоприятные условия для действий иранских подводных лодок типа "Кило". Авианосец зависит от сопровождающих эсминцев и атомных субмарин в обнаружении таких угроз – без них торпедная атака может остаться незамеченной и иметь катастрофические последствия.

Ударная группа также полагается на эсминцы, вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк", которые уничтожают вражескую ПВО на расстоянии. Без этого пилоты вынуждены действовать в условиях полностью функционирующей системы противовоздушной обороны противника.

Важным является и преимущество в радиоэлектронной борьбе: мощные радары сопровождения отслеживают тысячи целей и передают данные на авианосец. Без этой информации корабль фактически действует "вслепую".

К тому же, интенсивные боевые вылеты быстро истощают запасы топлива и боеприпасов, поэтому критическую роль играют суда снабжения.

Какие потери понесли США в войне против Ирана?