Украинская компания BlueBird Tech получила кодификацию Министерства обороны для БПЛА "Бебрадрон", сообщила компания. После прохождения официальных процедур беспилотник внесен в систему снабжения Сил обороны, поэтому воинские части могут закупать его в установленном порядке, в том числе за счет бюджетных средств.

Что меняет кодификация "Бебрадрона"

Для производителя кодификация гораздо важнее, чем формальная запись в реестре. Она открывает путь от единичных поставок и испытаний к системной работе с государственными заказчиками и воинскими частями.

Кодификация при этом не означает автоматического заключения большого контракта или гарантированной закупки определенного количества беспилотников. Она подтверждает, что изделие прошло необходимые процедуры и может официально закупаться и поставляться для нужд Сил обороны. Именно так работает этот механизм и для других украинских систем: "Милитари 24" ранее объяснял его на примере кодифицированного комплекса TerMIT с боевым модулем "Хищник".

"Для BlueBird Tech кодификация „Бебрадрона“ – это важный этап развития всей экосистемы этого БПЛА. Теперь воинские части могут закупать его напрямую и официально использовать на поле боя", – отметил генеральный директор BlueBird Tech Валерий Зарубин.

Такой статус особенно важен на фоне того, как быстро в Украине растет количество официально допущенных беспилотных систем. Только за первую половину 2026 года Минобороны кодифицировало и разрешило к использованию более 400 новых беспилотных авиационных комплексов, причем почти все они были украинского производства.

Что способен делать "Бебрадрон"

"Бебрадрон" – это БПЛА самолетного типа с фиксированным крылом, который разрабатывался для работы на средних тактических дистанциях. Его заявленный радиус применения достигает 45 километров, максимальная скорость составляет до 150 километров в час, а продолжительность полета начинается от 30 минут в зависимости от конфигурации и нагрузки.

Одна из главных характеристик платформы – грузоподъемность до 7,5 килограмма. Это позволяет устанавливать на аппарат различную полезную нагрузку в зависимости от конкретной задачи.

"Бебрадрон" запускается с помощью компактной пневматической катапульты собственного производства BlueBird Tech. После старта аппарат управляется оператором и передает видео и телеметрию в режиме реального времени.

По основным летным характеристикам серийный "Бебрадрон" близок к представленной в конце лета модульной версии платформы. "Милитари 24" уже подробно рассказывал о "Бебрадрон КИТ", в котором подразделение может самостоятельно подбирать системы связи, камеры, видеопередатчики и другую бортовую электронику.

Почему BlueBird Tech создала еще и "дрон-конструктор"

Появление модульной версии хорошо объясняет общую логику развития "Бебрадрона". На фронте одна и та же конфигурация электроники может быстро терять актуальность из-за изменения частот, развития РЭБ или появления новых задач.

Поэтому в "Бебрадроне КИТ" производитель фактически отделил сам летательный аппарат от конкретного набора оборудования. Подразделение, которое уже имеет собственные видеопередатчики, системы управления, камеры или навигационные модули, может интегрировать их в знакомый планер, не перестраивая всю техническую экосистему под новый дрон.

Для украинской беспилотной индустрии такая модульность постепенно становится отдельным требованием. Изменения на поле боя происходят быстрее, чем традиционный цикл создания новой модели техники, поэтому возможность заменить отдельный модуль часто оказывается более практичной, чем ждать следующего поколения всего изделия.

BlueBird Tech строит вокруг дронов целую экосистему

"Бебрадрон" – лишь одно из направлений работы BlueBird Tech. Компания параллельно развивает средства обнаружения и физического перехвата беспилотников, поэтому ее продукты уже охватывают обе стороны дронной войны.

В конце сентября компания начала модернизировать старые детекторы "Чуйка 3.0" до нового стандарта 4.0. После обновления они получают четвертую антенну и возможность работать с сигналами в дополнительном диапазоне до 8,8 ГГц. О том, как компания BlueBird Tech расширила возможности уже выпущенных детекторов "Чуйка" без необходимости приобретать новый детектор, "Милитари 24" писал ранее.

Еще одно направление – физический перехват малых беспилотников. Компания уже перешла к серийному производству антидроновых "сеткометов", предназначенных для захвата FPV с помощью сетки вместо использования взрывчатки.

Теперь кодификация "Бебрадрона" добавляет в эту экосистему еще и официально доступную для государственных закупок ударную платформу самолетного типа.

Следующий вопрос – масштаб производства

После кодификации главным вопросом для любого украинского дрона становится уже не сам допуск к использованию, а количество аппаратов, которое производитель способен стабильно поставлять армии.

Для "Бебрадрона" это особенно актуально из-за его ниши между обычными FPV и более крупными дальнобойными системами. Радиус действия до 45 километров и грузоподъемность до 7,5 килограмма позволяют работать на большем расстоянии и перевозить значительно большую нагрузку, чем типичные компактные коптеры, не переходя при этом в класс больших и значительно более дорогих ударных БПЛА.

Кодификация не гарантирует, что "Бебрадроны" сразу поступят на вооружение большими сериями, однако устраняет одно из главных административных препятствий для такого масштабирования. Теперь результат будет зависеть уже от заказов подразделений, государственных контрактов и того, насколько быстро BlueBird Tech сможет наращивать выпуск платформы.