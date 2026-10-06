Українська BlueBird Tech отримала кодифікацію Міністерства оборони для БпЛА "Бебрадрон", повідомила компанія. Після проходження офіційних процедур безпілотник внесений до системи постачання Сил оборони, тому військові частини можуть закуповувати його в установленому порядку, зокрема за бюджетні кошти.

Що змінює кодифікація "Бебрадрона"

Для виробника кодифікація є значно важливішою за формальний запис у реєстрі. Вона відкриває шлях від окремих постачань і випробувань до системної роботи з державними замовниками та військовими частинами.

Кодифікація при цьому не означає автоматичного великого контракту чи гарантованої закупівлі певної кількості безпілотників. Вона підтверджує, що виріб пройшов необхідні процедури та може офіційно закуповуватися і постачатися для потреб Сил оборони. Саме так працює цей механізм і для інших українських систем: Мілітарі 24 раніше пояснював його на прикладі кодифікованого комплексу TerMIT із бойовим модулем "Хижак".

"Для BlueBird Tech кодифікація "Бебрадрона" - це важливий етап розвитку всієї екосистеми цього БпЛА. Тепер військові частини можуть закуповувати його напряму та офіційно використовувати на полі бою", - зазначив CEO BlueBird Tech Валерій Зарубін.

Такий статус особливо важливий на тлі того, наскільки швидко в Україні збільшується кількість офіційно допущених безпілотних систем. Лише за першу половину 2026 року Міноборони кодифікувало та допустило до використання понад 400 нових безпілотних авіаційних комплексів, причому майже всі вони були українського виробництва.

Що вміє "Бебрадрон"

"Бебрадрон" – це БпЛА літакового типу з фіксованим крилом, який створювали для роботи на середніх тактичних дистанціях. Його заявлений радіус застосування сягає 45 кілометрів, максимальна швидкість становить до 150 кілометрів на годину, а тривалість польоту починається від 30 хвилин залежно від конфігурації та навантаження.

Одна з головних характеристик платформи - вантажопідйомність до 7,5 кілограма. Це дозволяє встановлювати на літак різне корисне навантаження залежно від конкретного завдання.

Запускається "Бебрадрон" із компактної пневматичної катапульти власного виробництва BlueBird Tech. Після старту апарат керується оператором та передає відео й телеметрію в реальному часі.

За основними льотними характеристиками серійний "Бебрадрон" близький до представленої наприкінці літа модульної версії платформи. Мілітарі 24 вже детально розповідав про "Бебрадрон КІТ", у якому підрозділ може самостійно підбирати системи зв'язку, камери, відеопередавачі та іншу бортову електроніку.

Чому BlueBird Tech зробила ще й "дрон-конструктор"

Поява модульної версії добре пояснює загальну логіку розвитку "Бебрадрона". На фронті одна й та сама конфігурація електроніки може швидко втрачати актуальність через зміну частот, розвиток РЕБ або появу нових завдань.

Тому у "Бебрадрон КІТ" виробник фактично відокремив сам літальний апарат від конкретного набору обладнання. Підрозділ, який уже має власні відеопередавачі, системи керування, камери чи навігаційні модулі, може інтегрувати їх у знайомий планер, не перебудовуючи всю технічну екосистему під новий дрон.

Для української безпілотної індустрії така модульність поступово стає окремою вимогою. Зміни на полі бою відбуваються швидше, ніж традиційний цикл створення нового зразка техніки, тому можливість замінити окремий модуль часто виявляється практичнішою, ніж чекати наступного покоління всього виробу.

BlueBird Tech будує навколо дронів цілу екосистему

"Бебрадрон" є лише одним із напрямів роботи BlueBird Tech. Компанія паралельно розвиває засоби виявлення та фізичного перехоплення безпілотників, тому її продукти вже охоплюють обидві сторони дронової війни.

Наприкінці вересня компанія почала модернізувати старі детектори "Чуйка 3.0" до нового стандарту 4.0. Після оновлення вони отримують четверту антену та можливість працювати з сигналами у додатковому діапазоні до 8,8 ГГц. Про те, як BlueBird Tech розширила можливості вже випущених "Чуйок" без необхідності купувати новий детектор, Мілітарі 24 писав раніше.

Ще один напрям - фізичне перехоплення малих безпілотників. Компанія вже перейшла до серійного виробництва антидронових "сіткометів", які мають захоплювати FPV сіткою замість використання вибухівки.

Тепер кодифікація "Бебрадрона" додає до цієї екосистеми ще й офіційно доступну для державних закупівель ударну платформу літакового типу.

Наступне питання - масштаб виробництва

Після кодифікації головним питанням для будь-якого українського дрона стає вже не сам допуск до використання, а кількість апаратів, яку виробник здатен стабільно поставляти війську.

Для "Бебрадрона" це особливо актуально через його нішу між звичайними FPV та більшими далекобійними системами. Радіус до 45 кілометрів і вантажопідйомність до 7,5 кілограма дозволяють працювати далі й переносити значно більше навантаження, ніж типові компактні коптери, не переходячи при цьому до класу великих і значно дорожчих ударних БпЛА.

Кодифікація не гарантує, що "Бебрадрони" одразу підуть у військо великими серіями, однак прибирає одну з головних адміністративних перепон для такого масштабування. Тепер результат залежатиме вже від замовлень підрозділів, державних контрактів і того, наскільки швидко BlueBird Tech зможе нарощувати випуск платформи.