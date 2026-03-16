Делаем ракету, которая достанет до Москвы, – интервью с соучредителем Fire Point о новой украинской баллистике и дронах

В течение 4 лет полномасштабного вторжения Украина доказала эффективность собственного военного потенциала. Сейчас наша страна не только улучшает системы ПВО для противодействия российским массированным атакам, но и производит оружие, которое "полетит в ответ".

Говорится не только о различных типах дронов и крылатых ракет, но и украинскую баллистику, которая вскоре может достать до Москвы или Санкт-Петербурга. Именно баллистические ракеты являются едва ли не самыми сложными в производстве, но украинским производителям удается обходить бюрократические сложности, чего не могут делать в Европе.

Соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью 24 Каналу рассказал об испытаниях нового баллистического оружия, его эффективности в войне и сотрудничестве с европейскими партнерами, которые поражены достижениями украинцев.

Смотрите также Позорный провал ПВО России, – интервью авиаэксперта об украинском оружии и ударах по заводам Путина

Какое украинское оружие скоро будут тестировать на россиянах?

Недавно вы обнародовали в соцсетях видео о баллистической ракете FP-7. Это то, за чем следили все. Какой этап тестирования этой ракеты есть сейчас? Что удалось, что не удалось?

Это клон советской ракеты С-400. Он был сделан для того, чтобы наполнять имеющиеся пусковые для С-400. Однако пока у нас нет ГСН (головка самонаведения, – 24 канал), мы ждем. Мы создали большой консорциум, который будет делать ГСН и интегрировать эту ракету в имеющиеся европейские радары.

Пока этого нет, мы на базе этой ракеты сделали на небольшое расстояние, до 300 километров, баллистическую ракету. Вы видели испытания, был полет. Сейчас мы приходим к тестированию на наших "любимых" соседях.

То, что видно в видео – это пуск ракеты с прицепной платформы. Это конечный вариант или может что-то видоизменяться?

Мы можем делать любой пуск. Главное, чтобы в этих улучшениях не откладывать боевое применение. Ее невозможно заметить, когда она замаскирована. Очень быстрое развертывание, запуск. Больше ничего от этого не требуется.

Если нужно 2 – 4 запускать из одного контейнера, то тоже сделаем. Однако это уже следующая стадия. Это не очень сложно сделать.

Справка. FP-7 – ракета с дальностью до 200 километров и боевой частью весом 150 килограммов. Максимальная скорость составляет 1500 метров в секунду. Точность поражения цели является на уровне 14 метров.

Вы также говорили о том, что FP-7 – это аналог рекеты ATACMS, которая очень активно используется нашими войсками. Если мы говорим об оперативном расстоянии, до 200 километров, здесь важно также и количество. Есть ли понимание того, на какие мощности вы сможете выйти после успешных испытаний, и поставлять это в войско?

Мы никогда не ждем кодификации. Мы всегда начинаем строить производство еще до кодификации изделия. Потому что если это не делать, потом будет проседание по количеству выпущенного.

По сравнению с FP-5, где есть количество двигателей, которые мы можем устанавливать, здесь все детали мы полностью изготавливаем сами. Начиная от двигателей, заканчивая полетным контроллером и сервоприводами.

То есть это полностью зависит от наших производственных возможностей. Только боевую часть нам изготавливают на заказ. Поэтому мы полностью все делаем сами. Будем делать в том количестве, которое у нас закажут.

Наши партнеры постоянно говорят о том, что баллистические ракеты – это достаточно дорогое оружие. Убеждены ли вы, что эти ракеты можно сделать относительно дешевыми, если сравнивать с западными аналогами, но очень эффективными для поражения целей на территории врага?

Все было дорого. Почему? Это бюрократическая нагрузка, которая большим бременем лежит на всей Defence-индустрии по всему миру. Boeing 747 от идеи до первого коммерческого полета – это 6 лет. Boeing Dreamliner и Airbus A380 от идеи до первого коммерческого полета – это 25 лет.

У вас должно быть множество инженеров, и еще больше – юристов и менеджеров, которые будут заполнять никому не нужные бумаги. Все эти тесты длятся годами. В течение этих тестов вы должны строить всю эту кампанию. Затем это накладывается на себестоимость. Любое, даже простое оружие становится очень-очень дорогим.

Наша власть сделала очень большое и правильное решение. Она "дропнула" всю бюрократическую нагрузку на кодифицирование дронов. Поэтому мы все кодифицируем как дроны. И FP-5, и FP-7 – это у нас дроны.

У нас война. У нас нет времени кодифицировать это старыми методами. Если бы мы шли теми военными канонами, которые себе создала бюрократия, то мы до сих пор дроны FP-1 испытали бы.

Можно ли сравнить ракету FP-7 с ATACMS? В чем они отличаются в плане боевой части, дальности и цены?

Цена в 2,5 раза ниже будет, чем за простой ATACMS. Дальность такая же – 300 километров, в зависимости от веса боеголовки. Она, видимо, не такая компактная, как ATACMS. Потому что это клон ракеты ПВО. Она не предназначена для того, чтобы быть баллистической.

Для баллистической ракеты такие аэродинамические поверхности не нужны. Однако чтобы не делать лишние тестирования, у нас есть то, что летает. Мы на ее базе делаем баллистическую ракету.

Какая ракета вскоре долетит до Москвы?

Мы увидели FP-7. Можете рассказать, что сейчас со "старшим братом" – ракетой FP-9, которая имеет заметно большую дальность и массу боевой части?

Продолжается тестирование двигателей. По сравнению с FP-7, нам пришлось очень много сделать того, что у нас не существовало. Например, не было люфтовых проводов. А для FP-9 уже есть. Сдерживало отсутствие такого большого двигателя. Сейчас мы его тестируем, потом перейдем к полетам.

Обратите внимание! Ранее Денис Штилерман сообщил, что модель FP-9 планируют подготовить к испытаниям в начале лета. Ее дальность может достигать более 800 километров, поэтому перехватить такую ракету будет сложно.

Тестирование сейчас успешно проходят?

Да, все идет там согласно плану. Когда полетим, полет пройдет как нужно, тогда покажем.

FP-9 – это дальность 850 километров. Это то расстояние, которое охватывает очень большую часть России, в частности, Москву, Санкт-Петербург. В то же время это те участки, которые сейчас лучше всего защищены на территории врага. Там есть очень много целей, в частности нефтеперерабатывающих заводов. Считаете ли вы, что произойдет момент, когда баллистическая угроза будет и там?

Да. Мы для этого делаем для этого делаем. Потому что все остальные города, которые не так защищены, можно доставать, крылатыми ракетами и дронами.

А такие города, как Москва, можно эффективно достать только баллистикой. Там очень много военных предприятий и целей, которые должны быть уничтожены. Поэтому для этого мы делаем FP-9.

Россия – это моноцентричная страна, где все сконцентрировано в Москве, маленький процент – в Питере. То, что происходит в Белгороде, в Курске, никак не влияет на настроение власти и верхушки. Когда будут их имения под угрозой, тогда они будут что-то делать.

У них и производство в основном сосредоточено в одном месте.

Так, вокруг Москвы очень большое количество предприятий. Не все сконцентрировано в Москве, но большинство будет в зоне достижения FP-9.

Как украинские "Фламинго" эффектно обошли ПВО России?

Есть ли у вас понимание, как украинская баллистика может справиться с российской системой ПВО? Какие факторы на это влияют?

Там понятны все алгоритмы, по которым управляются С-400. То есть мы будем проникать через тот щит, который мы понимаем, как он управляется, как он работает. Все достаточно понятно.

Если вы будете иметь большую скорость попадания в цель и ее не будете ее снижать, то я не вижу возможности. Будет какая-то часть, которую будут перехватывать. Однако минимум каждая четвертая ракета будет попадать в цель. Этого достаточно.

Вы упоминали о FP-5 – это ракета "Фламинго". Именно ее применили для ударов по заводу на территории России, был очень точный удар в цех. На видео заметна сильная взрывная волна, которая охватывает все цеха и наносит очень много разрушений. Если говорить о крылатой ракете, то ее замысел во время разработки, производства был, чтобы нанести как можно больше вреда врагу, его заводам, цехам и другим объектам?

Да. Вы должны предусмотреть, что такие предприятия, как завод по производству твердотопливных двигателей для баллистических ракет в Уоткинске, рассчитывались на то, что на расстоянии полтора километра произойдет ядерный взрыв. Там очень прочные сооружения, колонны.

Поэтому мы делали такую большую боевую часть и клали туда большое количество циркония, которое бы потом все подожгло, чтобы при попадании все было уничтожено.

Обратите внимание! 21 февраля украинские ракеты FP-5 "Фламинго" ударили по Уоткинскому заводу. Удар пришелся на гальвано-штамповочный цех, где оккупанты изготавливают корпусные элементы ракет. Поражение подобного цеха может иметь критическое влияние на производственный цикл врага.

Кстати, президент Владимир Зеленский говорил, что фактически все ракеты достигли своей цели.

Из тех, которые выпустили, да.

Это очень большой показатель.

Надо поблагодарить военных. Потому что для них это была совершенно новая ракета. Они очень быстро, на мой взгляд, подобрали надлежащую тактику и применение. Когда три боевых применения прошли и все три удачно – это очень хорошо.

Возвращаясь к этому удару и видео, которое сейчас есть в соцсетях. На нем видно, что ракета попадает конкретно в стену самого цеха. То есть это феноменальная точность. Можете немного поделиться, были ли улучшения систем наведения?

Это такие тактические вещи. У нас есть карта высот, вы видели, что был очень пологий угол, под которым она заходит.

Мы не делаем горку, чтобы не попасть под систему ПВО. Поэтому мы атакуем из родового угла.

Попадание всегда связано с точностью того, какую высоту имеет цель над уровнем геоида (над уровнем моря, – 24 Канал). Важно и то, какие мы имеем данные по этой высоте. Если у нас есть какая-то вероятность, а не вероятность, то тогда может быть какая-то ошибка. Если мы уверены, полностью осведомлены, какая там высота, то попадание будет.

Радиолокационная заметность – это один из очень важных факторов, которые влияют и на успешность выполнения миссий, и на поражение. Думали ли вы, с помощью чего можно уменьшить эту заметность для вражеских радиолокационных систем?

Она (ракета, – 24 Канал) же не алюминиевая, а композитная. Сейчас мы делаем очень большое количество мероприятий для того, чтобы снизить их ЭПР (эффективную площадь рассеивания, – 24 Канал) этой ракеты. Мы надеемся, что она снизится.

Однако если вы летите на 20 – 40 метров, то вас все равно не видят. Ракета даже может быть из куска железа, как обычные российские или наши ракеты. Они просто алюминиевые целиком, а поверхность под углом 90 градусов. Это такой угол, но ракету все равно не видно, когда она низко летит, огибая рельеф.

У нас есть такая техническая возможность?

Да,, есть. Мы знаем, что если у нас есть доступ к точным картам местности, то все будет хорошо.

Завод по производству топлива для баллистических ракет расположен на расстоянии около 1500 километров. Это был самый глубокий удар. Вряд ли ракета летит по прямой. Она обходит рельеф. Эта дальность – это максимум или все-таки есть куда расти?

Нет, есть куда расти. Военные делают так, как они считают нужным. Практика применения показала, что они правы. Они там это делают шаг за шагом. Я надеюсь, дальше будет больше.

Относительно людей, которые потом работают с этими ракетами. У вас как-то сотрудничество происходит с военными?

По нашим всем изделиям мы получаем фидбек ежедневно. После каждого применения идет просмотр того, что было, какие были ошибки. Когда это уже отработанная вещь, как FP-1, все равно могут быть ошибки.

Это постоянная работа по доведению не только технического изделия, а доведение самого процесса сборки, развертывания, применения. Очень большое количество мелочей влияет на эффективность. Это все только с опытом может прийти.

Когда Украина применит собственные ракеты для отражения российских атак?

О перспективе производства украинских ракет именно для нашей ПВО. FP-7, FP-9 делается на базе С-300, С-400. Можем ли мы ждать украинские ракеты для ПВО, возможно ли это технически в нынешних условиях? Потому что сейчас такое время, когда есть дефицит. Даже президент говорит открыто, что иногда нам просто нечем отражать вражеские атаки.

Мы подали инициативу Европе относительно европейского баллистического щита под названием "Фрея". Проходная идея этой инициативы – мы сделали перехватчик, клон С-400. Он легче, чем С-400, потому что он композитный.

Идея такая – мы открываем весь софт, у нас нет кругов-свитча, то есть мы не можем дистанционно его выключить после того, как передадим европейцам. И тогда мы вместе с ними строим на базе этого перехватчика перехватчики для баллистики.

Сейчас есть вопрос в ГСН, в головке самонаведения. Однако если ее не будет, будем перехватывать, как раньше – получать координаты от наземных станций. Сейчас мы предложили международный консорциум. Думаю, первый перехват будет в 2027 году.

Кстати, министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина планирует создать инновационную систему ИИ-ПВО. Именно вопрос защиты украинских городов сейчас является едва ли не самым важным, ведь Россия ежедневно запускает до тысячи дронов и ракет.

Как в Европе реагируют на оружие Украины и почему ей сложно повторить наши достижения?

Это достаточно амбициозные планы, учитывая, что у других государств на это иногда десятилетия уходят. Не всегда они могут похвастаться своими действенными разработками.

У нас в Украине есть некий комплекс неполноценности. Однако сейчас мы – самая свободная страна в бизнесе, которая является, в военном особенно. У нас небольшое налогообложение, которое я знаю. У нас очень-очень простые правила. У нас очень все быстро и легко идет.

В Европе это уже тоже заметили. Они у себя заметили все эти недостатки. Они пытаются, у них есть попытки улучшить положение и "есть этого бюрократического бронтозавра" частями. Однако это невозможно. Надо делать все быстро и одновременно отменять эту бюрократическую нагрузку, потому что Европа в опасности.

Сейчас весь ход событий в мире показывает, что если вы не имеете собственного оружия, которое вы именно производите, на которое вам не нужны разрешения никаких стран, то вы не имеете своего суверенитета. Вам нужно оружие для того, чтобы защитить себя.

Следят ли европейские партнеры за вашей работой и украинскими разработками? Какой отклик вы получаете от них?

К нам приезжает очень большое количество высокопоставленных чиновников посмотреть на предприятие. Они всегда поражены тем, что такие дроны можно производить в таких объемах и что это на самом деле достаточно просто организовать.

И потом у всех приходит понимание, что у них это невозможно из-за большого количества бюрократических ограничений – создать такое предприятие там значительно сложнее. Для этого им пришлось бы изменить много своих законов. Сейчас, я надеюсь, они значительно упростят свое законодательство в сфере оборонной отрасли, и все будет хорошо.

Смотрите также Совместная разработка Украины и Британии может стать "щитом" в Персидском заливе, – The Times

И это же может открыть возможности для сотрудничества украинских компаний с ними?

Они уже приняли много оборонных инициатив. В частности, готовы финансировать убытки украинских компаний, которые были разрушены россиянами во время атак. Также они готовы покрывать сметы, связанные с консервацией производственных мощностей – чтобы они оставались в "теплом" состоянии и их можно было быстро запустить в любой момент.

То есть они много сделали, но главная проблема все равно остается – бюрократическая нагрузка. Она еще не снята. Они пытаются что-то менять, одновременно не меняя саму систему. Я надеюсь, что этот этап пройдет и они очень быстро начнут двигаться, потому что сейчас существует очень большая опасность – и для нас, и для Европы в целом.

Если говорить о перспективе, планирует ли ваша компания сотрудничать с западными партнерами и насколько вы открыты к таким предложениям?

Мы всегда открыты к предложениям и сотрудничаем с очень крупными европейскими компаниями, которые являются ведущими в своей области. Мы благодарны, потому что с такой молодой компанией они начали работать очень быстро, по их убеждению. По нашим – конечно, дольше, но они быстро учатся сотрудничать.

Я думаю, их точно шокировали именно темпы и скорость производства.

У нас "пистолет у головы" – что нам делать? Надо как-то двигаться вперед, да.

Украина использует ИИ для эффективности украинских дронов

Ваша компания выпускает модели FP-1 и FP-2. По данным Генштаба, FP-1 в конкретные месяцы 2025 года отвечал за более 50 – 54% поражений по территории России. В чем, по вашему мнению, феномен именно FP-1 и чем он отличается от других дронов в конкурентной среде?

Наверное, потому что он дешевый и мы никогда не жалели средств на R&D. Как я уже говорил, у нас ежедневно минимум 4 тестовых полета таких дронов. Мы тестируем все постоянно: новые навигационные решения, антенны, приборы, системы наведения, новые двигатели.

Хотя мы уже сами их изготавливаем, но наших собственных производственных мощностей пока не хватает, чтобы покрыть все. Поэтому некоторые компоненты покупаем снаружи: навигационные системы, приемники, системы связи – и все это постоянно тестируем.

Украинский дальнобойный дрон FP-1 / Фото батальон "Монако"

Можете рассказать, как это на практике влияет на выполнение задач? Например, увеличивается ли дальность полета, вес боевой части, точность системы наведения?

В чем феномен этого самолета был? В том, что он очень прост в сборке. Для его сборки не нужна была квалифицированная рабочая сила.

Сейчас у нас уже есть рабочие, которые во время таких работ набрались опыта и готовы перейти, например, к классическому формированию. Это позволяет нам изготовить крыло, которое будет не просто крылом, а крылом-баком. И это практически сразу позволяет вдвое повысить дальность применения, потому что оно имеет значительно лучшие аэродинамические характеристики и одновременно может нести большое количество топлива.

Однако это не новая технология. Правильно ли я понимаю, что в самолетостроении ее уже применяют?

Да, все это применяется. Однако вы должны понимать, что формирование очень простое: самолет, который мы собирали, собирается очень быстро. Человек после недели или двух обучения может приступать и полностью собирать его самостоятельно. Именно поэтому этот самолет получается таким массовым и дешевым.

Сейчас у нас работает очень большое количество специалистов – уже более 5 тысяч человек, которые знают, как работать с композитами. И теперь мы можем перейти на формирование крыльев стандартным способом, не уменьшая темпы производства и количество дронов, а при этом значительно увеличить объем топливного бака.

Ну и, очевидно, возрастет дальность.

Так, дальность или, при необходимости, возрастет вес боевой части.

По противодействию со стороны противника, потому что они тоже адаптируются. Собираете ли вы информацию о дронах, которые применяет враг?

Да, мы постоянно следим, как они сбивают дроны, и работаем над противодействием. Однако это в основном дело не наше, а военных. Они ежедневно разбирают, анализируют и вырабатывают стратегии, которые позволяют постоянно противостоять угрозам. Тут особо ничего не поделаешь.

Смотрите также Первые в истории уничтожили вражеские самолеты дронами: что известно о БПЛА Ту-141 "Стриж"

Какие типы целей поражает дрон FP-2 чаще всего и в чем его наибольшая эффективность по сравнению с другими дронами?

У него боевая часть на 30 % больше, чем у российского "Ланцета", и летит он примерно вчетверо дальше. К тому же цена меньше. Это такой мини-КАБ. Сейчас мы планируем увеличить боевую часть до 158 килограммов вместо 105 килограммов.

Он предназначен для поражения сосредоточений личного состава, командных пунктов и всего, что видим. Если видим пуск с ТОР, "Панциря" или С-400 – разрушаем эти системы. То есть дрон эффективен против всего подряд, что попадает в его зону действия.

Мы уже знакомы с FP-1, FP-2, FP-5, "Фламинго", FP-7 и FP-9. Можете рассказать, что планируется относительно FP-3, FP-4 и FP-6?

Посмотрим – будут некоторые модификации того самого FP-1. Кроме того, у нас есть еще много проектов, которые мы разрабатываем. Когда пройдут удачные испытания, тогда и увидим результаты.

Есть ли сейчас у компании планы по FP-3, или FP-1 и FP-2 уже отвечают всем требованиям войны?

Ничего не соответствует полностью – всегда нужно улучшать. Мы увеличили вес боевой части, повысили дальность. Сейчас тестируем решение, которое позволит значительно уменьшить цену, потому что мы перейдем на map matching – это сопоставление изображения с картой. И это позволит работать не только днем, но и ночью.

Хотя такого решения еще не существовало, мы его создали. Сейчас оно проходит боевые испытания, и как только его кодифицируют, мы сможем отказаться от дорогих серийных антенн и спокойно летать на map matching.

И это даст возможность дрону автоматически захватывать цели?

Да, автоматически. Дрон сам попадает в район цели, а дальше работает тот самый matching: распознает цели, автоматически их захватывает и обеспечивает точное поражение.

Это уже элементы искусственного интеллекта?

Да, это все существовало и раньше, без искусственного интеллекта. Однако сейчас значительно проще реализовывать благодаря мощным вычислительным системам, например Jetson и другим.

Было сложно совместить простоту, низкую цену и эффективность, или вы верили, что удастся?

Да, я был уверен, потому что видел эти беспилотники, которые нам поставляли: когда они стоили 200 тысяч, несли 15 килограммов на 400 километров – я понимал, что мы сможем сделать значительно дешевле. Мы поставили цели и достигли их. Сейчас движемся дальше, чтобы еще больше снизить себестоимость и цену для нашего бюджета.

Есть ли сейчас проблемы с себестоимостью из-за компонентов или материалов?

Нет, сейчас мы полностью придерживаемся политики "China Free". Проблемы возникают, если нам что-то нужно из других стран, например, из США – на получение разрешения уходит очень много времени.

У нас были случаи, когда мы заказали один GNSS-приемник – для нас это были большие деньги, полтора миллиона долларов. Пока мы получили разрешение от одного из наших ближайших союзников, прошло 9 месяцев. Когда устройства наконец поступили, они уже были неактуальны на поле боя. Поэтому мы просто их выбросили.

Бюрократия просто вставляет палки в колеса?

Да, бюрократия. И часто ничего с этим сделать нельзя. Надо просто взяться и вычеркнуть лишнее, как у нас это у нас власть сделала, приняв постановление в марте 2022 года. Сейчас мы работаем, и все пошло. Мы расцвели не потому, что мы самая умная нация в мире, а потому, что здесь просто нет бюрократического давления: никто не ставит палки в колеса.

Хватает ли Украине специалистов для производства дронов и ракет?

Вы упоминали, что над производством работает много людей. Нет ли проблем со специалистами и специалистами? Ведь дроны и ракеты – это еще и сложная техника, электроника и инженерные решения.

Мы берем людей, и они очень быстро растут. Сейчас все знания доступны в открытом доступе – ничего сакрального или закрытого нет. Есть опыт, и хорошо, что в нашей стране остались люди, которые имеют реальный опыт в ракетостроении еще с советских времен. Они передают свой опыт новым специалистам.

Если человек умный, он очень быстро учится, потому что имеет большую мотивацию. Для любого инженера чрезвычайно важно видеть результаты своей работы не через десятки лет, а через 9 месяцев или год – это очень вдохновляет.

Когда люди видят, что мы сделали FP-1, FP-2, потом FP-5, FP-7, это постоянно усиливает желание учиться и развиваться. Именно поэтому уровень наших специалистов постоянно растет.

Но появление каждого нового работника не создает рисков для безопасности?

Да, конечно. Все проходят детектор лжи, полную проверку переписки – все это меры безопасности. Кроме того, у нас работает много людей из правоохранительных органов, которые нами занимаются, за что мы им очень благодарны. Пока что все проходит хорошо и без проблем.

Что сейчас должны осознать украинцы?

Есть ли что-то, что вы хотели бы сказать украинцам? Чего стоит ожидать в ближайшем будущем?

Мы все должны помнить, что когда Россия приходит куда-то, она уничтожает минимум 20 % населения. Это было и в нашей стране – Голодомор, а потом, когда они захватили западные территории, происходило то же самое. То же самое наблюдалось в странах Балтии. И это нельзя говорить, что это было когда-то. В XXI веке они уничтожили около 25 % населения Ичкерии. И это были не боевики, а преимущественно женщины, дети и старики.

Если мы сейчас сдадимся, они придут сюда и сделают то же, что с Мариуполем. Мы должны понимать, что они могут уничтожить миллионы людей, и для них это будет месть за унижение, которое мы им нанесли.

Поэтому наша задача – устать на день позже, чем россияне. У нас есть большая сила – это Европа, у них такой силы нет.

Они уверены в том, что они не одни.

Это большая проблема: "ось зла", в отличие от "оси добра", очень быстро обмениваются опытом. У них нет никаких бюрократических преград, они нарушают все возможные законы. Например, покупка Россией оружия у Северной Кореи полностью нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН – но это их совсем не беспокоит.

Мы и весь мир могли бы ввести против России те же санкции, которые в свое время ввели против Северной Кореи, но почему-то этого не происходит. Мир как-то колеблется... Если посмотреть на историю, то США уже 4 раза спасали Россию от развала – еще Российскую империю. Четыре раза. И сейчас, складывается впечатление, они снова нацелились сделать это в пятый раз.