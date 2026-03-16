БпЛА "Стриж" изготавливался на Харьковском авиазаводе с 1979 до 1989 годов. Об этом сообщили в Defense Express.
Какие особенности БпЛА "Стриж"?
Украина модернизировала советский дрон Ту-141 "Стриж" с целью увеличения ударов вглубь России. В начале полномасштабного вторжения Украина впервые уничтожила российские Ту-95МС и Ту-22М3 используя этот БпЛА.
Характеристика беспилотника "Стриж":
- Скорость – 1110 километров в час;
- Дальность полета – до 1000 километров;
- Длина фюзеляжа – 14 метров;
- Размах крыльев – 3 метра;
- Взлетная масса – 5,37 тонны.
Запуск БпЛА "Стриж" / Фото BBC
Количество таких дронов в начале войны с Россией остается неизвестным, однако лучшего БпЛА для поражения целей на вражеской территории тогда не было.
С одной стороны, это настолько монструозный аппарат, что на каждой РЛС будет "светиться как новогодняя елка",
– отметили в Defense Express.
Такой беспилотник несет на себе 46 килограммов взрывчатки, а при попадании оставляет воронку в размере 5 метров и разлет обломков до 100 метров.
Что еще известно об украинском оружии?
Украинские дроны эффективны как на фронте, так и в тылу российской обороны. Преимущество украинских дронов заключается в возможности постоянно менять их возможности и подстраиваться под войну.
Компания Fire Point разрабатывает новую баллистическую ракету FP-9 с дальностью 850 километров для поражения целей на территории России. Главный конструктор Денис Шпилерман отметил, что оружие уже проходит тестирование.
Украина разработала новые баллистические ракеты FP-7, которые являются аналогом ATACMS, но вдвое дешевле. Ракеты уже будут использоваться для атак по врагу.