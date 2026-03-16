БпЛА "Стриж" изготавливался на Харьковском авиазаводе с 1979 до 1989 годов. Об этом сообщили в Defense Express.

Какие особенности БпЛА "Стриж"?

Украина модернизировала советский дрон Ту-141 "Стриж" с целью увеличения ударов вглубь России. В начале полномасштабного вторжения Украина впервые уничтожила российские Ту-95МС и Ту-22М3 используя этот БпЛА.

Характеристика беспилотника "Стриж":

Скорость – 1110 километров в час;

Дальность полета – до 1000 километров;

Длина фюзеляжа – 14 метров;

Размах крыльев – 3 метра;

Взлетная масса – 5,37 тонны.



Запуск БпЛА "Стриж" / Фото BBC

Количество таких дронов в начале войны с Россией остается неизвестным, однако лучшего БпЛА для поражения целей на вражеской территории тогда не было.

С одной стороны, это настолько монструозный аппарат, что на каждой РЛС будет "светиться как новогодняя елка",

– отметили в Defense Express.

Такой беспилотник несет на себе 46 килограммов взрывчатки, а при попадании оставляет воронку в размере 5 метров и разлет обломков до 100 метров.

