БпЛА "Стриж" виготовлявся на Харківському авіазаводі з 1979 до 1989 років. Про це повідомили в Defense Express.
Які особливості БпЛА "Стриж"?
Україна модернізувала радянський дрон Ту-141 "Стриж" з метою збільшення ударів вглиб Росії. На початку повномасштабного вторгнення Україна вперше знищила російські Ту-95МС і Ту-22М3 використовуючи цей БпЛА.
Характеристика безпілотника "Стриж":
- Швидкість – 1110 кілометрів за годину;
- Дальність польоту – до 1000 кілометрів;
- Довжина фюзеляжу – 14 метрів;
- Розмах крил – 3 метри;
- Злітна маса – 5,37 тонни.
Запуск БпЛА "Стриж" / Фото BBC
Кількість таких дронів на початку війни з Росією залишається невідомою, проте кращого БпЛА для ураження цілей на ворожій території тоді не було.
З однієї сторони, це аж настільки монструозний апарат, що на кожній РЛС буде "світитись як новорічна ялинка",
– зазначили у Defense Express.
Такий безпілотник несе на собі 46 кілограмів вибухівки, а при влучанні залишає воронку у розмірі 5 метрів та розліт уламків до 100 метрів.
Що ще відомо про українську зброю?
Українські дрони ефективні як на фронті, так і у тилу російської оборони. Перевага українських дронів полягає у можливості постійно змінювати їхні можливості та підлаштовуватися під війну.
Компанія Fire Point розробляє нову балістичну ракету FP-9 з дальністю 850 кілометрів для ураження цілей на території Росії. Головний конструктор Денис Шпілерман зазначив, що зброя уже проходить тестування.
Україна розробила нові балістичні ракети FP-7, які є аналогом ATACMS, але вдвічі дешевші. Ракети уже будуть використовуватися для атак по ворогу.