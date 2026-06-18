"Мы должны проявлять активность повсюду": Зеленский назвал количество стран, уже вовлечённых в Drone Deal

Украина продолжает расширять международное сотрудничество в сфере беспилотных летательных аппаратов в рамках инициативы Drone Deal. На данный момент к инициативе присоединились уже 27 стран, в том числе 15 членов НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", сообщает "24 Канал".

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Как Украина сотрудничает с другими странами?

Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные санкции продолжают эффективно действовать в отношении российских нефтяных объектов и НПЗ. По его словам, Россия уже столкнулась с дефицитом топлива, а доходы федерального бюджета страны-агрессора существенно сокращаются.

Президент также отметил, что украинские удары средней дальности наносят серьезный ущерб российской военной логистике.

Несмотря на это, по его словам, Владимир Путин не прекращает войну и настаивает на её продолжении, поэтому международное давление на Россию необходимо усиливать.

Каждый проект в поддержку украинских дронов и нашего производства вооружения, каждая санкционная мера против России – всё это должно нарастать,

– подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что Украина готова более активно делиться своим опытом с партнерами: сейчас к формату Drone Deal уже присоединились 15 стран НАТО и 12 государств, не входящих в Альянс.

Это разные регионы мира, и мы должны быть активны повсюду. Давайте воспользуемся сегодняшней встречей, чтобы обсудить на уровне команд, что необходимо для ускорения этой работы,

– добавил президент Украины.

Справка. Drone Deal – это долгосрочный формат сотрудничества, в рамках которого Украина делится с партнерами экспертизой в сфере БПЛА и защиты от массированных атак на критическую и гражданскую инфраструктуру. Изначально Украина предлагала реализовать эту инициативу совместно с США, однако тогда идея не получила поддержки со стороны администрации. Уже после начала войны в Иране в конце февраля 2026 года ряд европейских стран и государств Ближнего Востока обратились к Украине с запросом о предоставлении экспертизы в сфере безопасности.

К слову, 18 июня также стало известно, что Украина и Германия подписали соглашение в оборонной сфере, касающееся совместной разработки системы ПВО для перехвата баллистических ракет.