Это оружие ставит под угрозу логистику россиян: интервью с украинским производителем Trypillian о мидлстрайках

В то время как внимание к беспилотным системам долгое время сосредоточивалось на FPV-дронах и дальнобойных дипстрайках, на поле боя всё ярче заявляет о себе ещё один класс оружия – мидлстрайки, ударные беспилотники, действующие на оперативной глубине противника, в радиусе от 30 до 200 – 300 километров, и занимающие нишу между тактическими и стратегическими средствами поражения. Именно это определяет их главное преимущество – эффективное соотношение цены и качества при условии массового и системного применения.

То, что сейчас происходит в Крыму и Приазовье – это не единичные эксперименты, а первые очертания новой оперативной реальности. Если мидлстрайки будут системно наносить удары по логистике, складам и передвижениям противника, это повлияет на динамику боя на тактическом уровне. То есть замедлит снабжение, затруднит передвижение и позволит Украине контролировать инициативу. Именно такой сценарий сейчас начинает реализовываться.

Виктория Кульчицкая – коммерческий директор Trypillian, украинско-британской defence-tech компании, разрабатывающей боевые беспилотные решения. До перехода в оборонную сферу она более семи лет работала в международном IT-секторе, где отвечала за вывод технологических продуктов на новые рынки и налаживание стратегических партнерств. С начала 2026 года возглавляет коммерческое направление Trypillian. В интервью для 24 Канала она рассказала о том, как устроен рынок мидлстрайков, с какими вызовами сталкивается украинская оборонка и чем отличается подход ее компании.

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Мидлстрайк против дипстрайка: в чем разница

В чем сложности или, наоборот, более простые моменты по сравнению с дипстрайками?

Это принципиально разные сегменты, и под каждый – разные команды, опыт в проектировании и тестировании. Протестировать что-то вблизи передовой гораздо проще, чем отработать условный дипстрайк. Но я бы не ставила вопрос так: что сложнее разработать? Важнее – какой путь выбирает для себя компания и что именно она хочет предложить рынку. Каждый сегмент имеет свою ценность. Все зависит от компетенций и выбранного направления.



Виктория Кульчицкая / Фото предоставлено Trypillian

Насколько мидлстрайки могут стать геймченджером или заменителем ракетных систем ближнего радиуса – до ста километров?

Мидлстрайк – это еще один класс ударных беспилотников, разработанный для применения на оперативной глубине противника. Это определенный радиус действия: от 30 километров до 200 – 300 уже сейчас, хотя раньше говорили, что мидлстрайки летают лишь до 100 километров. Такие системы занимают нишу между тактическими дронами и стратегическими дальнобойными средствами поражения, и их главное преимущество – в соотношении стоимости и эффекта.

Именно здесь и кроется потенциальный геймченджинг: тот, кто контролирует оперативную глубину, в конечном итоге управляет и боем на тактическом уровне. Если мидлстрайки затруднят противнику доставку боеприпасов, передвижение и логистику – темп войны замедлится, и мы получим инициативу. Один дрон средней дальности гораздо дешевле ракеты, но позволяет массово и системно поражать логистику и склады на линии противника.

В то же время я бы не говорила о полной замене ракет: они остаются незаменимыми для поражения защищенных целей на больших расстояниях. Мидлстрайки не заменяют, а дополняют имеющийся арсенал.

То, что сейчас происходит в Крыму и на Приазовье, – это результат прежде всего мидлстрайков?

Именно так. Но стоит понимать: эти удары не должны быть точечными или единичными. Реальное влияние мидлстрайков на ход войны мы сможем оценить в ближайшие месяцы, когда они станут массовыми и системными. То, что сейчас происходит в Крыму – это, наверное, лишь начало большого этапа системного поражения целей на значительных расстояниях при очень эффективном ценообразовании. Это позволяет государству закупать мидлстрайки в больших количествах. Не случайно министр обороны Михаил Федоров уже заявил о программе усиления этого сегмента. Технологически мы готовы – теперь необходимо системное масштабирование.

Производство, комплектующие и взаимодействие с государством

Может ли украинская оборонная промышленность в настоящее время удовлетворить потребности в уничтожении логистики на оккупированных территориях? Есть ли проблемы с компонентами?

Мы с самого начала стремились максимально локализовать производство в Украине. Но, как и другие производители, столкнулись с проблемой логистики и отсутствием отдельных компонентов – не только на украинском, но и на европейском рынке. Поэтому наш путь – это разработка продуктов преимущественно на украинских или европейских комплектующих. Когда эти возможности исчерпываются, мы обращаемся и к китайскому рынку: выбора нет, фронт требует масштаба.

За последние два года украинская индустрия прошла путь от отдельных энтузиастов до настоящей экосистемы производителей. Сегодня на рынке – десятки компаний, которые создают решения от нескольких километров до сотен. Такие решения требуют проектного менеджмента, предварительных договоренностей с поставщиками, логистического планирования.

Главная задача сейчас – масштабирование и стабильность поставок. Требования фронта меняются очень быстро: еще четыре месяца назад мы проектировали мидлстрайковый дрон с дальностью 70 километров – сегодня этого уже недостаточно. Поэтому мы переходим к следующей итерации: мидлстрайк на 100+ километров. И крайне важно, чтобы государство сделало этот сегмент одним из приоритетов закупок и обеспечило производителям прогнозируемость.

Как в целом складывается взаимодействие с государством?

В целом достаточно открыто, и с каждым годом это становится все более ощутимым: государство понимает, что нынешний рынок – это преимущественно частные компании, с которыми нужна двусторонняя коммуникация. Государство должно продвигать именно те решения, где есть реальное усиление возможностей для системного уничтожения противника. Мы со своей стороны общаемся со всеми профильными учреждениями, участвуем в закрытых встречах, собираем аналитику. Когда обращаешься к военным самостоятельно, даже посетив десяток частей, ты всё равно не получаешь полного представления о потребностях. Оно формируется на глобальном, высшем уровне – и поэтому взаимодействие с государством имеет решающее значение.

Российские аналоги: государство против частников

Известно ли вам об аналогичных разработках российского ОПК?

Да, там тоже есть разработки. Собственно, украинский оборонно-промышленный комплекс начал двигаться в этом направлении именно после того, как мы увидели, что враг начал производить ударные беспилотники по очень низкой цене. Мы поняли, что это сегмент, который нам также нужно развивать. Но наш ответ будет более масштабным.

Привлекает ли враг частный сектор к этим разработкам?

Этот вопрос больше к аналитикам, чем к нам как производителям. По открытым источникам можно делать определенные прогнозы, но я бы сказала, что у врага частный оборонный сектор развит значительно меньше, чем в Украине. У нас за годы войны сложилась целая экосистема производителей, которые дополняют решения друг друга и создают не дроны как единицы, а дроны как системы. У врага это, похоже, больше государственная история.

Экспортный потенциал и новая категория на мировом рынке

Существовал ли сегмент мидлстрайков до того, как его начали применять в Украине? И станет ли это новым экспортным продуктом?

Сегмент рынка мидлстрайк-дронов сейчас находится в фазе очень быстрого роста. Несколько лет назад все внимание было приковано к FPV, затем – к дипстрайк-системам, и только сейчас формируется отдельная категория. Она привязана к конкретной реальности: на дистанции 50 – 200 километров сосредоточена большая часть российской логистики. Но этот сценарий вполне можно перенести на другие театры военных действий.

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Выиграют те продукты, которые покажут лучший результат в условиях РЭБ, обеспечат стабильность в полете и смогут быстро модернизироваться. Такие решения точно будут привлекательными для международных партнеров – и по боевой эффективности, и по экономической модели. Украинская оборонная промышленность сумела сделать решения настолько дешевыми и эффективными, что это уже привлекает внимание из-за рубежа.

Другой вопрос – на каких условиях государство будет готово делиться этими технологиями. Сейчас экспорт закрыт, и это оправдано. Но ценность украинского опыта – уникального боевого применения в условиях реальной войны – со временем станет серьёзным аргументом на международной арене.

Инженеры и кадровый ресурс

Какова ситуация с инженерами на фоне дискуссий о мобилизации?

Непросто, но талантливых людей у нас много. Даже начинающий инженер, который год интенсивно работает в оборонной компании, регулярно выезжает на линию боевого столкновения и общается с военными, приобретает такой опыт, что уже может работать с различными платформами. Люди стали чрезвычайно адаптивными – и из-за желания внести вклад в обороноспособность страны, и из-за объективной необходимости.

Мы понимаем, что ресурс всегда ограничен, поэтому готовим специалистов внутри компании. Для более простых решений не нужны инженеры с многолетним опытом – человек с меньшим стажем растет в процессе работы. Более сложные разработки требуют зрелых специалистов, но все это сочетается и смешивается. В целом Украина стала хабом не только технологий, но и людей, которые эти технологии развивают. Мы со своей стороны также участвуем в обучении в университетах и поддерживаем студентов.

Trypillian: экосистемный подход и британские корни названия

В чём особенность разработок Trypillian?

Наша стратегия с самого начала заключалась не в том, чтобы создать очередной отдельный дрон, а в том, чтобы построить линейки платформ. Наш ключевой стратегический продукт – платформа Atom, ударное крыло, которое мы разрабатывали как модульное решение. На базе одной архитектуры мы планируем развернуть несколько ролей: разведчик, ударная система, ретранслятор и, в перспективе, перехватчик.

Мы активно развиваем мидлстрайковое направление, потому что видим реальные вызовы поля боя: жесткое РЭБ, потребность в автономности, необходимость быстрой адаптации продукта под запрос военных. Наш подход – максимально короткий путь от запроса до готового решения. Никаких продуктов "на бумаге". В перспективе мы хотим объединить все линейки – от FPV до мидлстрайков – в единую экосистему, чтобы военные работали не с отдельными дронами, а с интегрированной системой.

Расскажите о предыстории названия компании.

Происхождение названия напрямую связано с историей компании. Trypillian основали два совладельца: Брукс Ньюмарк, бывший министр правительства Великобритании, и ветеран Иван Матвейченко, который прошел Бахмут, Соледар, все горячие точки и знает, что такое эта война, не понаслышке. Они познакомились, когда Брукс активно помогал Украине – с логистикой, волонтерскими инициативами – и хотел внести реальный вклад в украинскую оборонную промышленность.

Компания выросла из сочетания боевого опыта и взгляда человека, который не отсюда, но глубоко сопереживает судьбе украинского народа. Брукс – опытный инвестор и бизнесмен, понимающий, что нужно для масштабирования, какие стандарты должны быть. И именно он предложил название – хотел, чтобы оно ассоциировалось с Украиной, с трипольской культурой. Мне кажется, это очень символично: идея названия возникла у британского партнера