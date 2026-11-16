Турецкая электромагнитная пушка EJDERHA за секунды обезвредила 51 дрон: как она работает

Турецкая компания Aselsan продемонстрировала возможности системы EJDERHA, которая выводит из строя беспилотники с помощью мощного электромагнитного излучения. В ходе испытаний она за считанные секунды нейтрализовала 51 дрон, одновременно находившийся в воздухе. Отдельно разработчики проверили ее эффективность против двух беспилотников с проводным управлением на расстоянии около километра.

Турецкая оборонная компания Aselsan сообщила о результатах испытаний антидроновой системы EJDERHA AD, которая использует мощные электромагнитные волны для поражения электроники беспилотников. Как пишет издание "Оборонка", во время демонстрации 15 ноября установка обезвредила 51 дрон без применения ракет или обычных боеприпасов. Испытания прошли на полигоне Gölbek и были приурочены к 51-й годовщине компании.

Как EJDERHA остановила сразу 51 беспилотник

Испытания состояли из двух этапов. Сначала турецкие инженеры проверили работу установки против двух беспилотников с проводным управлением. По информации Aselsan, обе цели удалось обезвредить на расстоянии примерно 1000 метров.

После этого провели демонстрацию противодействия массированной атаке. В воздух одновременно подняли 51 дрон, которые имитировали групповую угрозу для объекта, находившегося под защитой.

EJDERHA направила на беспилотники мощное электромагнитное излучение, после чего все аппараты, по сообщению компании, вышли из строя в течение нескольких секунд.

Количество дронов выбрали не случайно. Так Aselsan решила отметить 51-ю годовщину со дня основания предприятия.

Генеральный директор Aselsan Ахмет Акйол назвал демонстрацию мировым достижением, поскольку установке удалось обезвредить столько целей фактически одним нажатием кнопки, не затратив ни одной ракеты.

В то же время компания не сообщила, на каком расстоянии находились все 51 дрон во время второго этапа. Также не обнародованы точные параметры излучения, характеристики целей и независимые результаты оценки испытаний.

Почему EJDERHA отличается от обычной РЭБ

Внешне EJDERHA напоминает специализированную мобильную установку противовоздушной обороны, но ее главное оружие невидимо.

Вместо пулемета, пушки или зенитной ракеты система использует мощное электромагнитное излучение, которое воздействует непосредственно на электронные компоненты беспилотника.

Технология называется HPEM (High-Power Electromagnetics). Для генерации импульсов Aselsan применяет вакуумную электронику, способную создавать электромагнитные волны высокой мощности.

В зависимости от параметров излучения и особенностей конкретного дрона воздействие может быть различным. В одном случае электроника временно перестает работать, в другом – перезагружается, а при достаточной мощности отдельные компоненты могут быть повреждены.

В этом и заключается главное отличие EJDERHA от традиционных средств радиоэлектронной борьбы.

Рой дронов, обезвреженный с помощью этой системы. Фото Aselsan

Обычная РЭБ в основном создает радиопомехи, пытаясь нарушить связь между дроном и оператором или работу спутниковой навигации. EJDERHA же воздействует на электронные схемы внутри самого аппарата.

Поэтому в теории ей не нужно определять частоту, на которой работает конкретный FPV-дрон, или подбирать помехи для его канала управления.

Как ранее пояснял "Милитари 24", обычные средства РЭБ не могут подавить канал связи дронов по оптоволокну, ведь команды и видео в таких аппаратах передаются по кабелю, а не по радиосигналу.

Электромагнитная система может воздействовать на такие беспилотники иным способом. Даже если управление не зависит от радиоэфира, внутри дрона остаются электронные платы, контроллеры двигателей и другие компоненты, работу которых можно нарушить достаточно мощным излучением.

Однако эффективность зависит от расстояния, конструкции дрона и защищенности его электроники. Поэтому успешный тест не означает, что EJDERHA гарантированно обезвредит любой беспилотник при любых условиях.

Как установка находит дроны

Для работы EJDERHA недостаточно просто создать электромагнитный импульс. Сначала необходимо обнаружить цели и направить излучение в нужный сектор.

По информации Aselsan, система использует радиолокационную станцию для обнаружения воздушных угроз и оптико-электронное оборудование для их сопровождения.

После определения направления на цель установка направляет электромагнитную энергию на беспилотники. Разработчики предусмотрели как узконаправленный режим, так и более широкий охват воздушного пространства.

Последний особенно интересен для противодействия роям, когда к защищаемому объекту одновременно приближаются десятки небольших дронов.

Обычной зенитной системе пришлось бы тратить на такие цели отдельные ракеты или снаряды, тогда как электромагнитная установка потенциально способна воздействовать на группу беспилотников в одном секторе.

При этом EJDERHA не является оружием с неограниченным ресурсом. Для генерации излучения требуется электроэнергия, а возможности повторного применения зависят от систем питания, охлаждения и режима работы.

Производитель пока не раскрыл мощность установки, энергопотребление, максимальную дальность группового поражения и интервалы между импульсами.

Будет ли EJDERHA работать против дронов на оптоволокне

Именно способность противодействовать беспилотникам с проводным управлением делает новую систему особенно интересной для украинских военных.

На фронте Россия активно использует FPV-дроны, получающие команды через оптоволоконный кабель. Для обычной РЭБ такие аппараты представляют собой сложную цель, поскольку отсутствует радиоканал, который можно заглушить.

Как об этом рассказал "Милитари 24" в материале о развитии дронов-ждунов, переход на оптоволокно заставил военных искать альтернативные способы защиты, в частности физический перехват беспилотников.

В случае с EJDERHA попытка нейтрализации происходит без контакта с дроном. Мощное излучение должно вывести из строя его электронику независимо от того, использует ли аппарат радиосвязь.

На первом этапе испытаний компания Aselsan сообщила о обезвреживании двух беспилотников с проводным управлением на расстоянии около километра.

Впрочем, следует различать беспилотники с различными типами проводной связи. В обнародованном сообщении не приведена подробная информация об оборудовании испытанных дронов и степени защиты их электроники.

Поэтому распространять результаты демонстрации на все типы оптоволоконных FPV без дополнительных испытаний было бы преждевременно.

Турция уже начала серийное производство

EJDERHA разработан как одно из средств борьбы с малыми беспилотниками в многоуровневой системе противовоздушной обороны Турции Çelik Kubbe, известной также как "Стальной купол".

Она должна дополнять другие средства обнаружения и уничтожения воздушных целей, в частности обычные зенитные системы и комплексы РЭБ.

Генеральный директор Aselsan Ахмет Акйол заявил, что EJDERHA уже перешла к серийному производству и начала развертываться для практического использования. Однако количество изготовленных установок, конкретных заказчиков и их стоимость компания не назвала.

В то же время турецкие разработчики – не единственные, кто работает над средствами защиты от дронов, способными дополнять традиционное РЭБ.

В Украине также разрабатывают многоуровневые системы защиты, сочетающие обнаружение беспилотников, радиоэлектронное подавление и физический перехват. В частности, Милитари 24 рассказывал об украинской системе РЭБ VIK-2K, производитель которой постоянно адаптирует оборудование под новые типы беспилотников и способы их управления.

Для EJDERHA испытания против 51 дрона стали демонстрацией возможности одновременно воздействовать на большое количество воздушных целей. Насколько эффективной окажется система против различных типов беспилотников в реальных боевых условиях, будет зависеть от ее дальности, устойчивости к противодействию и способности работать во время длительных массированных атак.