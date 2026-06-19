Украинская КАБ "Выравниватель" уже прошла "боевое крещение" на фронте, – Defense Express

В конце мая стало известно, что Украина создала первую собственную управляемую авиабомбу. Тогда же сообщалось, что отечественная КАБ уже готова к боевому применению.

КАБ "Выравниватель" находится в активном серийном производстве. Первые образцы авиабомб были переданы военным, и те уже применили их в боевых условиях. Об этом представители компании DG Industries сообщили во время выставки Eurosatory 2026 в Париже, пишет Defense Express.

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Действительно ли Украина использовала свои КАБы на фронте?

В то же время ранее Министерство обороны Украины заявляло, что для войск закупили первую экспериментальную партию бомб, предназначенную для обучения пилотов.

Из-за этого возникло несоответствие с новой информацией о боевом применении КАБ, которой поделились разработчики.

Скорее всего, имелось в виду использование "Выравнивателя" во время боевых испытаний, которые проводились еще на этапе доработки и сертификации.

Если это так, то бомба уже прошла первое боевое применение и готова к более широкому использованию на фронте.

В то же время журналисты отмечают, что эффективность таких ударов зависит не только от наличия самих боеприпасов. Для этого также нужны самолеты-носители, подготовленные пилоты и технический персонал. Кроме того, заявленная дальность полета до 140 километров возможна только при сбросе бомбы с большой высоты. На практике украинская авиация часто работает на меньших высотах из-за угрозы со стороны российской авиации и систем ПВО, поэтому реальная дальность применения отечественных КАБ может быть меньше.

Напомним, что украинская КАБ "Выравниватель" разработана компанией DG Industry в рамках платформы Brave1. Она оснащена боевой частью массой 250 килограммов, интегрируется с самолетами F-16 и Mirage и использует современные алгоритмы наведения. Принципиально важно, что ее стоимость примерно в три раза ниже, чем у американских JDAM-ER.

Военный обозреватель Дэвид Шарп считает, что эффективность украинской бомбы "Выравниватель" будет зависеть от точности, устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы и масштабов производства. По его словам, она должна приблизиться по своим возможностям к американским JDAM и французским HAMMER.

Военный эксперт Павел Нарожный оценивает дальность "Выравнивателя" примерно в 70 километров. По его словам, основными целями таких бомб могут стать укрепления, командные пункты, блиндажи и логистические объекты оккупантов вдоль линии фронта.