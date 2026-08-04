Получили второй шанс, – командир батальона рассказал, сколько жизней уже спасли НРК

Наземные роботизированные системы украинские войска начали использовать относительно недавно. Однако они уже продемонстрировали свою эффективность. 20-я отдельная бригада беспилотных систем К-2 одной из первых в украинской армии приступила к внедрению этих систем.

Командир батальона НРК 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2 с позывным "Кочевник" рассказал 24 Каналу о том, в каких сферах и как именно подразделение применяет НРК на фронте. Он рассказал, сколько военных удалось спасти бригаде благодаря роботизированным наземным комплексам.

У военных нет выходных

"Я являюсь командиром первого в мире батальона НРК. Мы гораздо раньше поняли, что за этим будущее. В 2026 году мы проводим огромную работу, без которой понесли бы большие потери и столкнулись бы с большими проблемами. Мы постоянно интегрируемся, развиваемся, увеличиваем наши мощности и возможности", – подчеркнул он.

"Кочевник" отметил, что НРК не может заменить человека, но помогает украинским подразделениям.

Мы все обслуживаем, особенно пехоту и наших пилотов на позициях. Мы обеспечиваем их жизнедеятельность: подвоз, боеприпасы, топливо, батареи, еду и т. д., чтобы они вели боевые действия и уничтожали врага,

– подчеркнул командир батальона.

Он также рассказал, как выглядит его рабочий день, который, по словам "Кочевника", на самом деле не заканчивается. У военных нет выходных, зачастую они даже не помнят, какой сегодня день недели, ведь они постоянно воюют – и днем, и ночью.

Наша главная задача – это забрать наших людей, тех "300", которые на щите – погибли. А также поддержать наших воинов, которые находятся в строю, которые воюют, – обеспечить их всем необходимым для ведения боевых действий, для уничтожения врага,

– пояснил он.

"Кочевник" напомнил, что раньше он был командиром танкового батальона Leopard 2A4. Когда он воевал в Покровске и увидел, что наша логистика находится под большим ударом и нам не хватает наземных роботизированных комплексов, то осознал, что будущее за НРК.

Командир батальона НРК рассказал, как роботизированные системы помогают войскам: смотрите видео

"Поэтому я этим сегодня занимаюсь, помогаю всем смежным бригадам и нашей, чтобы решить этот вопрос и чтобы у них не было проблем с логистикой", – сказал командир батальона НРК.

20-я отдельная бригада беспилотных систем УАБ объявила сбор средств на нужды подразделения. Присоединиться к помощи военным можно по этой ссылке.

Сегодня ситуация на поле боя такова, по его мнению, что без пехоты не обойтись. Но есть такие задачи, где не нужно рисковать жизнью наших военнослужащих, и эту функцию берут на себя роботы. При этом роботом управляют те же самые военнослужащие, только из безопасного места.

Когда несколько дней назад мы отмечали годовщину создания батальона, то подсчитали, что провели более 300 логистических эвакуаций. Это означает, что примерно 500 военнослужащих вывез только наш батальон. Эти защитники получили второй шанс на жизнь, – отметил "Кочевник".

Он добавил, что спасенные военные вернулись в строй или продолжили свою жизнь. И это командир батальона НРК считает большим достижением.

К слову, украинские военнослужащие впервые применили на фронте новую тактику использования беспилотников в качестве "носителей" для НРК. Во время операции тяжелый дрон выступил в роли "воздушного транспорта" и перенес наземный роботизированный комплекс ARK-1 в район, расположенный глубоко в тылу вражеских войск.

После доставки робот самостоятельно выполнил боевую задачу без привлечения бойцов в опасный участок. Эту тактику военные назвали "сумчатой" – по аналогии с сумчатыми животными, которые переносят своих детенышей. В военном смысле один БПЛА доставил другой аппарат или роботизированную систему ближе к цели.