Как сообщают издание Defence Express и французский портал Opex24, еще в январе 2025 года Еврокомиссия запустила специальный проект ESOCA для поиска решений в сфере тяжелой авиации. После полутора лет исследований специалисты пришли к выводу, что самым быстрым вариантом является вложение 20 миллионов евро в украинские самолеты. Эту инициативу уже поддержала группа государств, среди которых Германия, Франция, Италия и Польша.

Почему отказались от других вариантов

Какой именно вариант выбрать, страны-участницы ЕС планируют решить в ходе "Стратегических транспортных дней", которые должны состояться в Брюсселе 21–22 октября 2026 года.

Помимо "Русланов", ранее европейский концерн Airbus предлагал использовать для военных нужд свои транспортники A300-600ST Beluga. Однако эти попытки оказались чисто экспериментальными, и в начале 2025 года проект свернули из-за отсутствия экономической выгоды.

Другим вариантом было привлечение американских и британских самолетов C-17, но полагаться исключительно на союзников в долгосрочной перспективе европейцы считают ненадежным решением.

Сейчас возможности Европы по переброске тяжелой техники остаются уязвимыми. Многие страны зависят от контракта SALIS, который позволяет использовать гигантские украинские "Русланы" грузоподъемностью до 120 тонн. Однако срок действия этого соглашения истекает в начале 2030-х годов, а имеющиеся парки самолетов партнеров постепенно изнашиваются.

Именно это заставило Европейский Союз срочно искать варианты, которые позволят не остаться без возможностей стратегических воздушных перевозок… Модернизация украинских самолетов могла бы дать европейским странам необходимое время и обеспечить переходный период,

– отмечают эксперты.

Напомним, что Украина обладает потенциалом для создания мощного логистического авиахаба. Наиболее безопасной площадкой для развертывания транспортной авиации в настоящее время является львовский аэропорт. Открытие дополнительных стоянок для грузовых самолетов может занять около полутора лет и позволит перетянуть значительную часть логистики из польского Жешува.