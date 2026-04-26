Штурмы роботов: разработчик НРК сказал, какой будет война в будущем
- Разработчик RoverTech Борис Дрожак объяснил, как в будущем будут вестись боевые действия.
- Компания RoverTech фокусируется на создании роботов, способных выполнять многократные миссии, и производит одни из самых дешевых роботизированных комплексов.
Сегодня технологии стремительно меняют не только нашу мирную жизнь, но и напрямую влияют на боевые действия. В течение войны роботизированные комплексы выполняют важную часть работы, которую раньше с риском для жизни осуществляли люди.
Новые технологии со временем полностью изменят то, как будут происходить боевые действия. Об этом 24 Каналу рассказал инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Дрожак, раскрыв, какой будет война будущего.
Будут ли задействованы люди в килзоне в войне будущего?
Дрожак объяснил, что в килзоне никто не выживает и ничто не остается целым: ни люди, ни пикапы. Эта зона очень опасна, ведь там все контролируется, и туда легко попасть FPV-дроном.
Нам нужно сделать так, чтобы в килзоне людей вообще не было. Понятно, что контрнаступление без того, чтобы ступила человеческая нога, невозможно. Но должны дойти до той ситуации, когда держать людей на позициях не придется,
– подчеркнул он.
Необходимо заменять их сенсорами, искать, по его словам, способы, чтобы оповещение с первых позиций выполнялось уже не людьми. Создание сенсоров и их поддержка тоже должны проводиться не людьми.
Идея, что в килзоне не должно быть людей, заключается в видении компании RoverTech перспективы, когда будем защищать нашими роботами не людей, а роботы будут защищать роботов. Это – наша задача,
– отметил соучредитель компании RoverTech.
Более того, в будущем на позициях должны стоять роботы с турелями, в воздухе – летать дроны, и все вместе они будут оборонять территорию и отражать штурмы вражеских роботов.
Стоит знать. Недавно Владимир Зеленский сообщил, что украинские беспилотные системы впервые захватили вражескую позицию. Операция была осуществлена без привлечения пехоты и соответственно потерь личного состава. Как отметил президент Украины, работы "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля" и другие наземные роботизированные комплексы в течение всего трех месяцев осуществили на фронте более 22 тысяч миссий.
Видение компании RoverTech, по его мнению, определенной степени отличается от других. Она не движется в сторону разработки одноразовых роботов по 7 – 12 тысяч долларов.
Мы делаем все, чтобы наш робот выживал в большом количестве миссий. Также мы улучшаем НРК так, чтобы он проехал хотя бы 200 миссий с перегрузкой, потому что люди на него бросают и полторы тонны. Наши ключевые показатели эффективности – это количество успешных своевременных миссий,
– сказал Борис Дрожак.
Кроме того, важно учитывать фактор стоимости производства таких роботов. И компания RoverTech производит, по его словам, одни из самых дешевых НРК.
Инженер-программист также оценил возможности России в отношении робототехники.
"Первое правило – никогда не унижайте врага, не преуменьшайте его когнитивные способности, не недооценивайте, потому что это то, что сделал противник и за что поплатился", – подчеркнул он.
Дрожак отметил, что россияне в машиностроении – не последняя нация, но в этом смысле есть фундаментальные различия между нами.
Прежде всего они нападают, а мы защищаемся. Также у них нет доступа к таким технологиям, как Starlink,
– объяснил он.
Инженер-программист добавил, что у россиян также другой уклад войска, где им легче врать в рапортах. У нас, хотя и иногда рисуют цифры, есть много объективной информации с видео, где мы можем понять, хорошо мы делаем или нет.
Как НРК действуют на фронте?
Представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк отметил, что на определенные участки фронта невозможно отправить эвакуационную группу, поэтому там помогают НРК. Хотя операторы 66 ОМБр работают над тем, чтобы применять НРК в оборонительном и наступательном бою, однако пока они не могут полностью заменить пехотинцев. Потому что они являются "глазами" и "ушами" подразделения и первыми видят движение противника и передают информацию на командный пункт.
Также в 30-й ОМБр отмечают, что больше всего нужны НРК для выполнения логистических миссий, а также для эвакуации раненых и павших и для поражения вражеской пехоты и техники. В 30-й ОМБр считают, что отказ от НРК означал бы увеличение человеческих потерь.
Кроме того, министр обороны Михаил Федоров отметил, что в первом полугодии 2026 года государство планирует законтрактовать 25 тысяч НРК. Это количество вдвое больше, чем за весь 2025 год. Министр отметил, что только в марте 2026-го военные совершили более 9 тысяч миссий с использованием НРК, однако, по его словам, "100% фронтовой логистики" должны выполнять именно НРК.