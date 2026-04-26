Штурмы роботов: разработчик НРК сказал, какой будет война в будущем

Сегодня технологии стремительно меняют не только нашу мирную жизнь, но и напрямую влияют на боевые действия. В течение войны роботизированные комплексы выполняют важную часть работы, которую раньше с риском для жизни осуществляли люди.

Новые технологии со временем полностью изменят то, как будут происходить боевые действия. Об этом 24 Каналу рассказал инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Дрожак, раскрыв, какой будет война будущего.

Будут ли задействованы люди в килзоне в войне будущего?

Дрожак объяснил, что в килзоне никто не выживает и ничто не остается целым: ни люди, ни пикапы. Эта зона очень опасна, ведь там все контролируется, и туда легко попасть FPV-дроном.

Нам нужно сделать так, чтобы в килзоне людей вообще не было. Понятно, что контрнаступление без того, чтобы ступила человеческая нога, невозможно. Но должны дойти до той ситуации, когда держать людей на позициях не придется,

– подчеркнул он.

Необходимо заменять их сенсорами, искать, по его словам, способы, чтобы оповещение с первых позиций выполнялось уже не людьми. Создание сенсоров и их поддержка тоже должны проводиться не людьми.

Идея, что в килзоне не должно быть людей, заключается в видении компании RoverTech перспективы, когда будем защищать нашими роботами не людей, а роботы будут защищать роботов. Это – наша задача,

– отметил соучредитель компании RoverTech.

Более того, в будущем на позициях должны стоять роботы с турелями, в воздухе – летать дроны, и все вместе они будут оборонять территорию и отражать штурмы вражеских роботов.

Стоит знать. Недавно Владимир Зеленский сообщил, что украинские беспилотные системы впервые захватили вражескую позицию. Операция была осуществлена без привлечения пехоты и соответственно потерь личного состава. Как отметил президент Украины, работы "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля" и другие наземные роботизированные комплексы в течение всего трех месяцев осуществили на фронте более 22 тысяч миссий.

Видение компании RoverTech, по его мнению, определенной степени отличается от других. Она не движется в сторону разработки одноразовых роботов по 7 – 12 тысяч долларов.

Мы делаем все, чтобы наш робот выживал в большом количестве миссий. Также мы улучшаем НРК так, чтобы он проехал хотя бы 200 миссий с перегрузкой, потому что люди на него бросают и полторы тонны. Наши ключевые показатели эффективности – это количество успешных своевременных миссий,

– сказал Борис Дрожак.

Кроме того, важно учитывать фактор стоимости производства таких роботов. И компания RoverTech производит, по его словам, одни из самых дешевых НРК.

Инженер-программист также оценил возможности России в отношении робототехники.

"Первое правило – никогда не унижайте врага, не преуменьшайте его когнитивные способности, не недооценивайте, потому что это то, что сделал противник и за что поплатился", – подчеркнул он.

Дрожак отметил, что россияне в машиностроении – не последняя нация, но в этом смысле есть фундаментальные различия между нами.

Прежде всего они нападают, а мы защищаемся. Также у них нет доступа к таким технологиям, как Starlink,

– объяснил он.

Инженер-программист добавил, что у россиян также другой уклад войска, где им легче врать в рапортах. У нас, хотя и иногда рисуют цифры, есть много объективной информации с видео, где мы можем понять, хорошо мы делаем или нет.

