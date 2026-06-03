Приравняли к электрокарам: какие были проблемы с поставками НРК на фронт

Наземные роботизированные комплексы уже выполняют значительное количество важных задач на фронте. Некоторое время были проблемы с закупками НРК. Они уже решены, но производители несколько перегружены.

Военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказала 24 Каналу, что с 1 января до конца мая в Украине приходилось платить НДС на покупку наземных роботизированных комплексов. Их приравнивали к электрокарам. К счастью, эту ситуацию решили, хотя определенные последствия ощутимы до сих пор.

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Какие были проблемы с закупкой НРК?

По словам корреспондента, ряд контрактов не смогли вовремя подписать из-за появления 20% НДС с начала января. Пока решали вопрос с этим налогом, на фронте создался определенный дефицит НРК. К примеру, один наземный роботизированный комплекс может за сутки выполнять до 5 – 6 различных миссий.

Стоит учесть, что за неделю теряется определенное количество дронов. И на тот момент с закупкой были определенные проблемы.

Тогда закупки были заблокированы из-за бюрократических процедур. Конечно, волонтеры что-то завозили. Подразделения могли обменивать баллы через DOT-Chain. Но были и другие проблемы. Ранее там конвертировали баллы на воздушные дроны, которые стоят +- 40 тысяч гривен. А стоимость НРК – от 350 до 1 миллиона гривен. Ощутимая разница,

– отметила корреспондентка.

Что было не так с закупкой НРК: смотрите видео 24 Канала

Уже поступала информация, что государство законтрактовало на первые полгода 25 тысяч НРК. Заказы разошлись по производителям, но мощностей не всегда хватает.

Производители сильно загружены. Пошли и централизованные закупки, которые были заблокированы из-за 20% НДС. Да и волонтеры хотят что-то приобрести. Я стала в очередь на покупку НРК. Мне пообещали, что его отгрузят через полтора месяца,

– отметила Кириенко.

Уже даже были случаи, когда военные сами с помощью НРК подбирали другие подбитые наземные роботизированные комплексы. Это в определенный момент сильно помогало.

Обратите внимание! Наземные роботизированные комплексы помогают доставлять оружие, боеприпасы, еду и другие ресурсы в "килзону". Также с помощью НРК неоднократно осуществляли эвакуацию раненых, хотя это и достаточно сложные для подготовки операции.

Добавим, начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал, какие задачи наземные роботизированные комплексы выполняют на фронте. По его мнению, до конца 2026 года НРК смогут осуществлять операции по освобождению территорий.