Уникальный случай: военные впервые отправили наземный роботизированный комплекс тушить пожар
- Бойцы "Азова" впервые в Силах обороны Украины использовали наземный роботизированный комплекс "Змей" для тушения пожара после атаки на дом возле Краматорска.
- Комплекс помог потушить огонь и избежать взрыва газовых баллонов, тогда как личный состав оставался на безопасном расстоянии.
Украина активно применяет наземные роботизированные комплексы во время боевых действий. Но впервые НРК применили во время тушения пожара.
Об этом сообщили в 12-й бригаде "Азова".
Как НРК тушил пожар?
Именно бойцы "Азова" первыми в Силах обороны Украины использовали НРК для тушения пожара.
В роли "пожарного" был беспилотный наземный роботизированный комплекс украинского производства "Змей".
Он помог укротить пламя в частном секторе в окрестностях Краматорска. Там российские войска атаковали дом.
Оказалось, что на месте пожара хранятся газовые баллоны. Поэтому, чтобы не подвергаться опасности, туда отправили "Змея", который и помог потушить огонь и избежать переброски на соседние дома. Между тем личный состав находился на безопасном расстоянии.
Была то угроза повторного обстрела, то FPV – мы тогда переходили в укрытие. Когда было безопасно, то продолжали работу. Ранее в случае таких возгораний пламени использовали бронеавтомобиль "Новатор",
– рассказал командир пожарного взвода 12-й бригады специального назначения "Азов".
НРК на фронте: последние новости
Украинские военные используют наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых с опасных территорий. Они также могут подвозить боеприпасы, подходить близко к врагу и определять маршруты для штурмов. Военный эксперт Павел Нарожный отметил 24 Каналу отметил, что НРК могут заменить до 30% пехоты.
Между тем украинская компания DevDroid недавно презентовала НРК Droid NW 40 с автоматическим гранатометом на выставке BEDEX. Он поддерживает шесть типов связи и обеспечивает поражение целей до 2 километров. Им можно управлять дистанционно через зашифрованный интернет-канал.
Другой наземный роботизированный комплекс Droid TW 7.62 уничтожил двух дронов-"ждунов" и российских военных. Роботом управлял оператор подразделения Disney Squad, рассказали в компании DevDroid 24 Каналу.