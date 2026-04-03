Уникальный случай: военные впервые отправили наземный роботизированный комплекс тушить пожар

Украина активно применяет наземные роботизированные комплексы во время боевых действий. Но впервые НРК применили во время тушения пожара.

Об этом сообщили в 12-й бригаде "Азова".

Как НРК тушил пожар?

Именно бойцы "Азова" первыми в Силах обороны Украины использовали НРК для тушения пожара.

В роли "пожарного" был беспилотный наземный роботизированный комплекс украинского производства "Змей".

Он помог укротить пламя в частном секторе в окрестностях Краматорска. Там российские войска атаковали дом.

Оказалось, что на месте пожара хранятся газовые баллоны. Поэтому, чтобы не подвергаться опасности, туда отправили "Змея", который и помог потушить огонь и избежать переброски на соседние дома. Между тем личный состав находился на безопасном расстоянии.

НРК помог потушить пожар: смотрите видео

Была то угроза повторного обстрела, то FPV – мы тогда переходили в укрытие. Когда было безопасно, то продолжали работу. Ранее в случае таких возгораний пламени использовали бронеавтомобиль "Новатор",

– рассказал командир пожарного взвода 12-й бригады специального назначения "Азов".

