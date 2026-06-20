Британия разрабатывает новое оружие для Украины: дешевле, чем Storm Shadow, и без американских компонентов

Великобритания приступила к разработке оружия для Украины без участия США. Новые системы пройдут испытания в ближайшие месяцы.

Об этом сообщили в Bloomberg.

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Какое оружие разрабатывает Великобритания для Украины?

Британские компании MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace уже разработали три системы. В ближайшее время оружие будет испытано, чтобы его можно было доставить на фронт в Украину уже в 2026 году.

Запущенный в конце 2024 года проект Brakestop был ускорен с целью поддержки Киева,

– отмечается в издании.

Новое оружие будет менее точным и смертоносным, чем ракеты Storm Shadow, однако почти вдвое дешевле. Ракеты также будут полностью собраны без американских деталей.

Британские системы не смогут уничтожать бункеры, но с боевой частью весом не менее 225 килограммов они все равно способны нанести серьезный ущерб.

Ракеты будут наземного базирования и смогут поражать цели на расстоянии более 500 километров, что делает их достаточно дальнобойными для боевого применения.

Также все три компании, вышедшие в финальный этап конкурса на контракт, заявили, что смогут производить не менее 40 единиц вооружения в месяц после получения заказа.

Что еще известно о военной помощи Украине?

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о планах передать Украине трехзначное количество ракет класса "воздух-воздух" со складов Бундесвера. Также он анонсировал запуск совместного производства наземных роботизированных комплексов.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" союзники объявили о новых пакетах помощи. Они включают поддержку в виде артиллерии большой дальности и крылатых ракет. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что итоги встречи еще подводятся, но "уже видно, что это будет примерно полмиллиарда долларов" помощи Украине.

Великобритания 18 июня объявила о новом пакете военной помощи Украине. Он включает поставку 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца 2026 года.