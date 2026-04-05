Восстановить будет непросто: США теряют почти весь запас важных дальнобойных ракет, – СМИ

США планируют использовать почти весь свой запас крылатых ракет JASSM-ER в кампании против Ирана. После этого в мире останется лишь около 425 таких ракет из довоенных 2300. Этого примерно достаточно для 17 бомбардировщиков B-1B на одну миссию.

Определенная часть того, что осталось, а это примерно 75 единиц, вообще непригодна из-за повреждений или технических проблем. Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о дефиците ракет JASSM-ER в США?

Только за первые четыре недели войны было выпущено более 1000 ракет JASSM-ER. Пополнение их запасов может занять годы, поскольку нынешние темпы производства значительно ниже темпов использования.

Так, компания Lockheed Martin планирует изготовить в 2026 году 396 ракет дальней дальности. При условии ускорения производства эта цифра может вырасти до 860.

Справка: Ракеты JASSM-ER могут поражать цели на расстоянии более 960 километров. Они предназначены для ударов с безопасной дистанции, чтобы избежать ПВО противника.

Эксперты отмечают, что масштабное использование дорогих высокоточных ракет может повлиять на готовность США к другим возможным конфликтам в мире, в частности с Китаем.

К слову, СМИ сообщают, что США в войне с Ираном потеряли по меньшей мере 7 самолетов, в частности F-15 и A-10. По состоянию на начало апреля на Ближнем Востоке погибли по меньшей мере 13 американских военных.

