Украинская дроновая компания впервые получила запрос на "разблокировку" Ормузского пролива

Компания TAF Industries, которая является одним из крупнейших производителей FPV-беспилотников в Украине, получила запрос на направление своих специалистов с антидронными средствами на Ближний Восток. Задача – обеспечить защиту корабля во время его прохождения через Ормузский пролив.

Об этом пишет BBC News Украина.

Что известно о запросе для TAF Industries на "разблокирование" Ормузского пролива?

Журналисты отметили, что это первый такой запрос для частной украинской компании по услуге "военного консалтинга" (military consulting) в контексте безопасности морского судоходства на Ближнем Востоке.

Украинская компания TAF Industries говорит, что получила запрос о направлении специалистов и оказании помощи с этой проблемой.

Справочно! TAF Industries – один из крупнейших в Украине производителей FPV-дронов, систем РЭБ, а также дронов-перехватчиков Kolibri и Octopus. Также компания в ближайшее время планирует расширить линейку своей продукции, а именно беспилотных ударных систем.

Мы получили запрос от одного из судовладельцев по обеспечению безопасности прохождения его судна через Ормузский пролив. Это о предоставлении услуги military consulting, а не об экспорте дронов,

– сказал BBC News Украина основатель компании Александр Яковенко.

Как объяснил бизнесмен, говорится о том, что несколько украинских специалистов его компании должны присутствовать на корабле во время прохождения Ормузского пролива. Для защиты судна украинцы могут иметь собственные средства, например, дроны-перехватчики против иранских "Шахедов". После удачного и безопасного прохождения пролива услугу "военного консалтинга" от украинцев будут считать выполненной. Говоря о возможности привлечения к разблокированию Ормузского пролива, Александр Яковенко отметил, что именно украинский опыт – "это наше преимущество на глобальном оборонном рынке". В то же время пока запрос к TAF Industries остается лишь запросом. Чтобы предоставить услугу "военного консалтинга" украинская компания должна получить разрешение на экспорт от государственных институтов, а именно Государственной службы экспортного контроля и Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявки от компаний еще не выносили на рассмотрение межведомственной комиссии. Но комиссия и ГСЭК выдали уже несколько разрешений на экспорт за границу "военных технологий" и "военных услуг" украинским производителям. Одной из первых эту привилегию получила именно компания TAF Industries. Она уже имеет предприятия в Европе, в том числе и для производства дронов-перехватчиков.

Чем Украина может помочь еще в "разблокировании" Ормузского пролива?

Издание The Times писало, что Украина может отправить четыре корабля, в частности "Чернигов" и "Черкассы", в Ормузский пролив для участия в разминировании. Однако их участие в миссии зависит от договоренностей с Ираном.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к международным усилиям по безопасности в Ормузском проливе, в частности с морскими дронами и экспертизой. Как отметил президент, Украина может сделать свой вклад в защиту региона и сопровождение судов.

Сейчас ситуация в Ормузском проливе продолжает оставаться напряженной. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде подготовить план длительной блокады Ирана с целью ограничения экспорта нефти.