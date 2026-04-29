Про це пише BBC News Україна.

Що відомо про запит для TAF Industries на "розблокування" Ормузької протоки?

Журналісти зазначили, що це перший такий запит для приватної української компанії щодо послуги "військового консалтингу" (military consulting) в контексті безпеки морського судноплавства на Близькому Сході.

Українська компанія TAF Industries каже, що отримала запит щодо направлення фахівців і надання допомоги з цією проблемою.

Довідково! TAF Industries – один з найбільших в Україні виробників FPV-дронів, систем РЕБ, а також дронів-перехоплювачів Kolibri та Octopus. Також компанія найближчим часом планує розширити лінійку своєї продукції, а саме безпілотних ударних систем.

Ми отримали запит від одного з судновласників щодо гарантування безпеки проходження його судна Ормузькою протокою. Це про надання послуги military consulting, а не про експорт дронів,

– сказав BBC News Україна засновник компанії Олександр Яковенко.

Як пояснив бізнесмен, мовиться про те, що декілька українських фахівців його компанії мають бути присутні на кораблі під час проходження Ормузької протоки. Для захисту судна українці можуть мати власні засоби, наприклад, дрони-перехоплювачі проти іранських "Шахедів".