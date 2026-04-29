Об этом пишет BBC News Украина.
Что известно о запросе для TAF Industries на "разблокирование" Ормузского пролива?
Журналисты отметили, что это первый такой запрос для частной украинской компании по услуге "военного консалтинга" (military consulting) в контексте безопасности морского судоходства на Ближнем Востоке.
Украинская компания TAF Industries говорит, что получила запрос о направлении специалистов и оказании помощи с этой проблемой.
Справочно! TAF Industries – один из крупнейших в Украине производителей FPV-дронов, систем РЭБ, а также дронов-перехватчиков Kolibri и Octopus. Также компания в ближайшее время планирует расширить линейку своей продукции, а именно беспилотных ударных систем.
Мы получили запрос от одного из судовладельцев по обеспечению безопасности прохождения его судна через Ормузский пролив. Это о предоставлении услуги military consulting, а не об экспорте дронов,
– сказал BBC News Украина основатель компании Александр Яковенко.
Как объяснил бизнесмен, говорится о том, что несколько украинских специалистов его компании должны присутствовать на корабле во время прохождения Ормузского пролива. Для защиты судна украинцы могут иметь собственные средства, например, дроны-перехватчики против иранских "Шахедов".
После удачного и безопасного прохождения пролива услугу "военного консалтинга" от украинцев будут считать выполненной.
Говоря о возможности привлечения к разблокированию Ормузского пролива, Александр Яковенко отметил, что именно украинский опыт – "это наше преимущество на глобальном оборонном рынке".
В то же время пока запрос к TAF Industries остается лишь запросом. Чтобы предоставить услугу "военного консалтинга" украинская компания должна получить разрешение на экспорт от государственных институтов, а именно Государственной службы экспортного контроля и Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
Соответствующие заявки от компаний еще не выносили на рассмотрение межведомственной комиссии. Но комиссия и ГСЭК выдали уже несколько разрешений на экспорт за границу "военных технологий" и "военных услуг" украинским производителям.
Одной из первых эту привилегию получила именно компания TAF Industries. Она уже имеет предприятия в Европе, в том числе и для производства дронов-перехватчиков.