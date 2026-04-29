Об этом пишет BBC News Украина.

Что известно о запросе для TAF Industries на "разблокирование" Ормузского пролива?

Журналисты отметили, что это первый такой запрос для частной украинской компании по услуге "военного консалтинга" (military consulting) в контексте безопасности морского судоходства на Ближнем Востоке.

Украинская компания TAF Industries говорит, что получила запрос о направлении специалистов и оказании помощи с этой проблемой.

Справочно! TAF Industries – один из крупнейших в Украине производителей FPV-дронов, систем РЭБ, а также дронов-перехватчиков Kolibri и Octopus. Также компания в ближайшее время планирует расширить линейку своей продукции, а именно беспилотных ударных систем.

Мы получили запрос от одного из судовладельцев по обеспечению безопасности прохождения его судна через Ормузский пролив. Это о предоставлении услуги military consulting, а не об экспорте дронов,

– сказал BBC News Украина основатель компании Александр Яковенко.