Бьют даже по гражданским, – "Лютый" раскрыл, как работают российские дроны-матки

Враг использует на фронте дроны-матки. Это беспилотники, несущие на себе FPV-дроны. Россияне применяют это средство поражения как против военных, так и против мирного населения в прифронтовых зонах.

Командир взвода FPV-батальона БПС Black Raven 93-й ОМБр "Холодный яр" Виктор Лукьянов с позывным "Лютый" в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал, что уже не раз видел применение дронов-маток со стороны противника, и подчеркнул, что Украина сегодня тоже располагает таким видом вооружения.

Российская армия запугивает мирных жителей

Дроны-матки, как отметил командир взвода, не могут нести очень большие боевые комплекты. Почему они наносят удары по скоплениям военной техники, местам сосредоточения горюче-смазочных материалов или складам боекомплектов.

Они используют большой дрон-матку для того, чтобы занести себя, а FPV наводят, опять же, с помощью этой матки, а затем подтверждают свою атаку, и куда она приведет – непонятно. Бывает, что потом они отрабатывают по гражданскому автотранспорту или их глушат, или сбивают,

– сообщил "Лютый".

На вопрос, какую цель преследуют оккупанты, нацеливая дроны-матки на транспорт мирного населения, военный констатировал, что это попытка противника запугать гражданских.

Это делается для того, чтобы люди начали говорить своим властям, что, возможно, нужно выходить на переговоры, но ничего этим не удастся. Потому что наш народ думает совсем иначе, и мы будем бороться до нашей победы,

– подчеркнул Лукьянов.

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