На фронте используют новые средства для противодействия дронам: как это работает

На фронте украинские военные начали применять новые средства борьбы с российскими беспилотниками. В частности, речь идет об использовании зенитных орудий, мобильных групп и дронов-перехватчиков, которые работают непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что эти решения являются частью более широкой системы противовоздушной обороны фронта. По его словам, сейчас формируется многоуровневая система защиты, которая должна перехватывать российские дроны на разных этапах полета.

Шведская пушка стала частью системы ПВО на фронте

Недавно украинские военные показали видео работы шведской 40-миллиметровой зенитной пушки Bofors L70 против российских беспилотников. По словам Свитана, такие установки как раз и являются частью той системы фронтовой противовоздушной обороны, о необходимости которой говорили уже несколько лет.

Это часть фронтовой системы ПВО. Если знать, с какого азимута заходит цель, такая зенитка ее сбивает,

– объяснил Свитан.

Калибр 40 миллиметров позволяет пушке эффективно работать по воздушным целям на разных высотах и дистанциях. Такие установки способны быстро уничтожать дозвуковые цели, к которым относятся и большинство российских ударных дронов.

Три – четыре снаряда, и цель уже минусуется,

– подчеркнул он.

Многие современные зенитные пушки используют снаряды с программируемым подрывом. Они взрываются перед целью на заданном расстоянии или высоте, создавая облако поражающих элементов, в которое попадает воздушный объект. Именно поэтому такие установки могут стать важным элементом прикрытия фронта от массированных атак российских беспилотников.

На фронте формируется многоуровневая система борьбы

Противодействие российским беспилотникам не ограничивается только зенитными пушками. На линии фронта постепенно формируется целая система противовоздушной обороны, где используют различные типы вооружения в зависимости от высоты, скорости и направления полета целей.

Сейчас в районе фронта может использоваться несколько видов вооружения против воздушных целей,

– объяснил Свитан.

Первым уровнем защиты остаются мобильные пулеметные группы, которые могут быстро реагировать на появление дронов. Рядом с ними работают зенитные установки различных калибров, в том числе и хорошо известные ЗУ-23, которые способны эффективно поражать воздушные цели на небольших высотах.

Это мобильные пулеметные группы, зенитные установки различных калибров, а также дроны-перехватчики,

– отметил он.

Значительную роль в этой системе уже играют именно дроны-перехватчики. По его словам, сейчас они могут обеспечивать до трети перехватов воздушных целей, работая не только против ударных беспилотников, но и против других типов дронов. Именно сочетание различных средств позволяет создавать барьерную систему ПВО непосредственно на фронте.

Россия может перейти на более быстрые дроны

Нынешние системы борьбы с беспилотниками эффективны против большинства российских дронов, однако ситуация может измениться. Россияне уже понимают, что значительную часть таких целей перехватывают украинские противодроновые системы, поэтому могут начать менять саму конструкцию беспилотников.

Россияне понимают, что большинство "Гераней" на двигателях внутреннего сгорания будут перехватываться этими системами,

– объяснил Свитан.

Следующим шагом может стать переход на реактивные двигатели. Это позволит значительно увеличить скорость дронов и усложнит их перехват обычными противодронными средствами.

Они могут поставить турбины и разгонять такие дроны до 500 – 600 километров в час,

– подчеркнул он.

В таком случае перехватчики-дроны уже не смогут догонять такие цели. Именно поэтому Украине нужно делать больший акцент на производстве зенитно-ракетных комплексов малой дальности и собственных ракет для них, которые способны эффективно сбивать быстрые воздушные цели.

Заместитель командующего Воздушных сил Павел Елизаров заявил, что в Украине работают над созданием собственной многоуровневой системы противовоздушной обороны – аналога "Железного купола". Речь идет о комплексной системе, адаптированную к украинским условиям и направленную прежде всего на противодействие дронам и ракетам.

Украина создает барьерную систему ПВО

Борьба с российскими дронами не ограничивается только наземными средствами. К этой системе постепенно присоединяется и легкомоторная авиация, которую начали активно использовать для перехвата беспилотников в тыловых районах.

Легкомоторная авиация уже стала на крыло. Летает все, что можно поднять в воздух – от Ан-2 до Як-52,

– сказал Свитан.

Такие самолеты могут нести пулеметы или даже работать со стрелками на борту, что позволяет уничтожать воздушные цели на небольших высотах. Эту концепцию начали обсуждать еще несколько лет назад, но только сейчас она начала активно реализовываться.

Легкомоторная авиация сейчас уже взята на вооружение нашими Воздушными силами,

– отметил он.

Все эти элементы вместе формируют новую систему защиты фронта. Речь идет о сочетании мобильных групп, зенитных установок, дронов-перехватчиков, ракетных комплексов малой дальности и авиации. Именно такая многоуровневая система, по его словам, способна создать барьерную противовоздушную оборону вдоль линии фронта.

Израильский "Железный купол" – это мобильная система малого радиуса действия, разработана компанией Rafael и введена в эксплуатацию в 2011 году. Она предназначена для перехвата неуправляемых ракет ближней дальности и не работает по баллистическим целям, будучи частью эшелонированной системы ПВО Израиля.

Что известно об украинском "Железном куполе"?