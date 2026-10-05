Российский тяжелый роботизированный комплекс "Штурм" столкнулся с проблемами во время стратегических учений "Центр-2026" на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. По данным Defence Blog, машина несколько раз теряла радиосвязь с пунктом дистанционного управления, а во время демонстрации один из роботизированных Т-72 съехал с дороги и застрял в грязи. Militari 24 уже рассказывал о первом большом показе "Штурма" и проблемах с его дистанционным управлением.

Беспилотный танк, в котором оставили место для водителя

"Штурм" построен на базе Т-72Б3М и задуман как тяжелая машина для поддержки штурмовых подразделений, прежде всего в городской застройке.

Россияне не создавали для этого полностью новое роботизированное шасси, а переделали обычный танк. На него установили оборудование дистанционного управления, однако место для экипажа внутри оставили, поэтому машиной при необходимости можно управлять традиционным способом.

Во время "Центра-2026" демонстрировали как минимум две конфигурации комплекса. Одна напоминала танк с башней и 125-миллиметровой пушкой с укороченным стволом, вторая получила вооружение, близкое по концепции к боевой машине поддержки танков.

Укороченная пушка также объясняется замыслом комплекса. "Штурм" создавали для боя на относительно небольших дистанциях среди зданий и укреплений, где длинный ствол обычного танка может мешать маневрированию.

Машина также получила бульдозерный отвал, с помощью которого она должна расчищать завалы и проходы для следующих подразделений.

Сегодня, 2 октября 2026 года, на Чебаркульском полигоне в России – множество дронов, беспилотный танк "Штурм", "Армата", Т-90В с "Ареной" и так далее. https://t.co/7xAEuvWelk – Andrei_bt (@AndreiBtvt) 2 октября 2026 года

Главная проблема начинается со связи

Назвать "Штурм" автономным танком было бы преувеличением. В показанной конфигурации это, прежде всего, дистанционно управляемая боевая машина.

Оператор находится в отдельном бронированном пункте управления, также созданном на танковом шасси, а связь с роботизированной машиной поддерживается по радиоканалу. Заявленная рабочая дистанция составляет примерно 3–4 километра.

На открытом полигоне такая схема может выглядеть приемлемой, но для штурмовой машины она создает очевидное противоречие. "Штурм" планируют отправлять в города, за здания, насыпи и другие препятствия, а именно они могут перекрывать прямую видимость между машиной и оператором.

По данным российских источников, на которые ссылается Defence Blog, во время учений радиоканал комплекса неоднократно пропадал. Исследователь бронетехники Андрей Тарасенко также обратил внимание, что машина зависит от стабильной связи с пунктом управления, а за переломом местности или другим большим препятствием канал может прерываться.

Эта проблема характерна не только для российской техники. "Милитари 24" ранее писал, что большинство современных боевых НРК остаются дистанционно управляемыми или лишь частично автономными, поэтому устойчивость связи и автономная навигация становятся одними из ключевых направлений развития наземной робототехники.

Перед Путиным робот превратился в обычный танк

Наиболее показательная деталь касается самой демонстрации. По информации Defence Blog, из-за опасений относительно возможного сбоя дистанционного управления во время показа российскому руководству в "Штурме" находился механик-водитель, который управлял машиной непосредственно изнутри.

Таким образом, главное преимущество комплекса – возможность отправить тяжелую бронемашину вперед без человека на борту – во время ключевой демонстрации фактически не использовалось.

Но даже обычный механик-водитель не спас машину от другой проблемы. Один из "Штурмов" съехал с грунтовой дороги на мягкий участок и застрял. На обнародованных кадрах тяжелая машина стоит с погруженной в грунт передней частью корпуса и гусеницами.

Для обычного танка подобная ситуация вряд ли стала бы сенсацией, поскольку десятки тонн веса и рыхлый грунт регулярно создают проблемы даже для гусеничной техники. Для беспилотного комплекса последствия гораздо серьезнее.

Застрявшего робота никто не вытащит вручную

Проходимость для НРК напрямую связана с его живучестью. Если машина с экипажем застряла, люди могут оценить ситуацию, попробовать изменить режим движения, использовать подручные средства или подготовить буксировку.

У дистанционно управляемого робота таких возможностей значительно меньше.

"Милитари 24" уже подробно разбирал эту тему: почему для наземного робота сложный рельеф может быть не менее опасен, чем FPV-дрон или мина. Машина, потерявшая подвижность в зоне поражения, фактически превращается в неподвижную цель, а попытка ее эвакуации вновь вынуждает рисковать людьми или другой техникой.

Для "Штурма" эта проблема усугубляется массой Т-72. Небольшой НРК можно попытаться вытащить другой платформой или даже эвакуационным дроном соответствующего класса, тогда как застрявший танк требует полноценной тяжелой эвакуационной машины.

Таким образом, роботизация не устраняет традиционные проблемы танка с проходимостью, а в отдельных ситуациях даже усложняет их.

А где защита от FPV

Еще один вопрос к показанной машине возник из-за ее защиты сверху. На кадрах с учений не видно развитых дополнительных конструкций над башней и моторно-трансмиссионным отделением, которые могли бы обеспечивать защиту от FPV-дронов.

Для тяжелой штурмовой машины, которая должна двигаться впереди других подразделений, это особенно заметный недостаток. Современный танк в зоне боевых действий может подвергнуться атаке не только противотанковой ракетой или гранатометом, но и несколькими FPV с разных направлений.

Россияне уже экспериментируют с другим ответом на эту угрозу. В августе "Милитари 24" сообщал, что танк Т-72Б3А с комплексом активной защиты "Арена-М" сумел перехватить украинские FPV-дроны. Однако на представленных машинах "Штурм" подобного комплекса публично не демонстрировали.

Ирония заключается в том, что само отсутствие экипажа не делает машину менее ценной целью. Потеря тяжелого роботизированного Т-72 означает потерю танкового шасси, пушки, приводов дистанционного управления, оптики и другого дорогостоящего оборудования.

Россия вернулась к старой идее

Работа над тяжелым роботизированным комплексом на базе Т-72 началась далеко не в 2026 году. Еще в 2018 году "Уралвагонзавод" подтверждал разработку соответствующей системы по заказу российского Минобороны.

Для "Штурма" рассматривали несколько вариантов вооружения. Помимо 125-миллиметровой пушки, упоминалась даже 152-миллиметровая система, варианты с двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками, реактивными огнеметами "Шмель" и тяжелыми термобарическими боеприпасами.

Общая идея всех конфигураций оставалась неизменной: тяжелая машина должна идти впереди вместо экипажного танка, принимать на себя огонь и поддерживать штурмовую пехоту.

На фоне войны в Украине сама концепция роботизированного штурма уже не выглядит фантастикой. Украинские силы все активнее применяют наземных роботов не только для логистики и эвакуации, но и для боевых задач. Например, "Милитари 24" рассказывал об украинском ударном НРК, который более месяца удерживал позицию без постоянного присутствия пехоты.

Разница заключается в подходе. Украинские системы в основном стремятся сделать компактными, относительно дешевыми и такими, потеря которых не равнозначна потере полноценного танка. Российский "Штурм" движется в противоположном направлении, превращая 40-тонную бронемашину в дистанционно управляемую платформу.

Тяжелый робот пока остается очень тяжелым танком

"Штурм" демонстрирует главное противоречие тяжелых роботизированных машин. Убрав экипаж, инженеры избавляют человека от непосредственного риска, но сама платформа не перестает быть танком со всеми его ограничениями.

Ей по-прежнему требуются топливо, техническое обслуживание, ремонт, эвакуация и проходимый маршрут. К этому добавляются новые требования: стабильный канал управления, камеры, электроника, резервные системы связи и достаточный уровень автономности на случай потери связи с оператором.

Именно поэтому один эпизод с грязью интересен не потому, что российский танк застрял. Гораздо показательнее то, что машина, созданная для движения впереди людей в самых сложных условиях, потеряла связь еще на полигоне, а для надежности демонстрации ей пришлось вернуть человека внутрь.

На этом фоне Украина уже движется к другой модели. Проект "Армия роботов" предполагает масштабное использование специально созданных НРК, которые должны постепенно брать на себя логистику, эвакуацию и боевые задачи в самых опасных участках фронта. Россия же пока пытается решить ту же проблему, научив старый Т-72 ездить без экипажа.