Впервые на фронте: Силы обороны Украины уничтожили новейший российский аналог HIMARS, – СМИ

Украинские защитники впервые поразили российскую реактивную систему залпового огня "Сарма", считаемую аналогом американского HIMARS. Новейшую установку окупантов уничтожили ударным дроном во время отражения масштабного штурма на Добропольском направлении.

Об этом пишет издание " Милитарный " анализируя видео, опубликованное в соцсетях 1-го корпуса НГУ "Азов".

Что известно о поражении российского "аналога" HIMARS?

По имеющейся информации, российские войска применили РСЗО "Сарма" во время масштабного механизированного наступления на Добропольском направлении. К штурму были вовлечены подразделения 8-й и 41-й общевойсковых армий, а также 90-й танковой дивизии ВС РФ. Для поддержки наступления оккупанты использовали новейшую реактивную систему, однако украинские военные обнаружили ее и уничтожили ударным дроном самолетного типа. Это явилось первым известным случаем поражения "Сармы" на поле боя.

Сравнение РСЗО "Сарма" / Фото "Милитарного"

"Сарма" является развитием российского проекта "Кама", предполагающего создание облегченной 300-миллиметровой реактивной системы залпового огня с возможностью применения управляемых боеприпасов. Впервые о разработке комплекса российские государственные СМИ сообщили в 2023 году, а готовую машину представили только в 2025 году на предприятии "Мотовилихинские заводы".

Новая установка создана на четырехосном шасси КамАЗ-63501 с бронированной кабиной. В отличие от Торнадо-С, она получила лишь шесть направляющих для запуска ракет, что позволило уменьшить ее массу почти на 10 тонн. Также система оснащена модернизированной автоматизированной системой управления огнем и наводкой.

Согласно обнародованным закупочным документам, в 2024 году Минобороны России заказало 12 пусковых установок "Сарма" и столько же транспортно-заряжающих машин. Стоимость одной боевой машины составляла около 155 миллионов рублей (примерно 1,9 миллиона долларов), что даже превышает стоимость РСЗО "Торнадо-С".

По оценкам специалистов, дальность поражения "Сармы" составляет от 90 до 110 километров, что соответствует характеристикам "Торнадо-С". Система способна использовать как обыденные, так и управляемые 300-миллиметровые реактивные снаряды, также боеприпасы с кассетной боевой частью.

Напомним, Россия разрабатывает новую береговую артиллерийскую установку на базе 130-мм корабельной пушки А-192М "Армат". Журналист Андрей Цаплиенко считает, что это может свидетельствовать о трудностях российского ВПК с производством самоходных современных артиллерийских систем. По данным Милитарного, новую установку создают на основе пушки, которая используется на российских фрегатах и крейсерах, а ее дальность стрельбы по наземным целям достигает около 23 километров.

Кроме того, Россия продолжает развертывать низкоорбитальную спутниковую группировку "Рассвет", которая должна стать аналогом Starlink. По словам Сергея Бескрестнова "Флеша", сейчас на орбите находится около 40 спутников, но Москва быстро продвигает проект и планирует запустить 250 аппаратов к 2027 году и более 1000 – к 2030-му. Он отмечает, что система представляет потенциальную военную угрозу, ведь обеспечит российскую армию скоростной спутниковой связью, улучшит координацию войск, управление беспилотниками и передачу разведданных.