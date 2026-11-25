Украинские военные впервые в истории успешно сбили реактивный ударный беспилотник с помощью новейшего боевого лазера. Защитники уничтожили вражескую воздушную цель во время защиты объекта критической инфраструктуры.

Сообщение о первом в мире боевом применении лазерного оружия против вражеского реактивного беспилотника прокомментировал в эфире 24 Канала политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук. По его словам, Украина ищет все возможные способы, чтобы эффективно отражать воздушные атаки оккупантов и остановить давление на гражданскую инфраструктуру.

Как работает новое оружие

Ранее стало известно, что украинский лазерный комплекс противовоздушной обороны "Блеск" (Blysk), разработанный компанией Carmine Sky, заступил на боевое дежурство для защиты объекта критической инфраструктуры. Установка уже продемонстрировала результат в боевых условиях, впервые уничтожив российский реактивный беспилотник "Герань".

Комплекс имеет мощность 4 кВт и способен обнаруживать воздушные цели, захватывать их и направлять на них лазерный луч. По данным разработчиков, дальность поражения достигает одного километра. Луч прожигает корпус беспилотника и выводит его из строя. Для поражения более массивного дрона типа "Шахед" требуется несколько секунд непрерывной фокусировки.

Как выглядит сложная система защиты Украины?

Фесенко сообщил, что интеграция новейших лазерных разработок происходит в условиях чрезвычайно разнородной структуры украинской противовоздушной обороны. Специалисты вынуждены ежедневно сочетать перехватчики, лазеры, авиацию и различные зенитно-ракетные комплексы, адаптируя их под единые задачи.

Знаете, это даже не лебедь, рак и щука, здесь совсем другая история, это как там из 20 каких-то разных животных... Франкенштейна составляют. Вот так сегодня на самом деле выглядит система нашей ПВО,

– отметил политолог.

По словам Ткачука, переданные международными союзниками зенитные системы Patriot, NASAMS, IRIS-T и SAMP/T объединяются в единый щит для противодействия широкому спектру угроз. Параллельно украинские специалисты вместе с европейскими партнерами совершенствуют радиолокационное поле и создают новейшие совместные оборонные решения.

Почему лазерное оружие имеет преимущества и кто в мире его применяет?

Боевые лазеры являются одним из самых перспективных направлений развития современной противовоздушной и противодроновой обороны. Среди их главных преимуществ специалисты выделяют практически мгновенное поражение цели со скоростью света, высокую точность наведения и чрезвычайно низкую стоимость выстрела по сравнению с классическими зенитными ракетами.

Сегодня интеграцией и испытаниями лазерных комплексов активно занимаются ведущие армии мира, в частности военные ведомства США, Великобритании и Израиля. Несмотря на зависимость таких установок от погодных условий и высокие требования к источникам питания, их сочетание с традиционными силами ПВО открывает новую эру в борьбе с воздушными атаками.