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Повідомлення про перше у світі бойове застосування лазерної зброї проти ворожого реактивного безпілотника прокоментував в ефірі 24 Каналу політолог офіцер ЗСУ Андрій Ткачук. За його словами, Україна шукає всі можливі методи для того, щоб ефективно відбивати повітряні атаки окупантів і зупинити тиск на цивільну інфраструктуру.

Як працює нова зброя

Раніше стало відомо, що український лазерний комплекс протиповітряної оборони "Блиск" (Blysk), розроблений компанією Carmine Sky, заступив на бойове чергування для захисту об'єкта критичної інфраструктури. Установка вже продемонструвала результат у бойових умовах, уперше знищивши російський реактивний безпілотник "Герань".

Комплекс має потужність 4 кВт і здатний виявляти повітряні цілі, захоплювати їх та спрямовувати на них лазерний промінь. За даними розробників, дальність ураження сягає одного кілометра. Промінь пропалює корпус безпілотника та виводить його з ладу. Для ураження масивнішого дрона типу "Шахед" потрібно кілька секунд безперервного фокусування.

Як виглядає складна система захисту України?

Фесенко повідомив, що інтегрування новітніх лазерних розробок відбувається в умовах надзвичайно строкатої структури української протиповітряної оборони. Фахівці змушені щодня поєднувати перехоплювачі, лазери, авіацію та різні зенітно-ракетні комплекси, адаптуючи їх під єдині завдання.

Знаєте, це навіть не лебідь, рак і щука, тут інша історія, це як там з 20 якихось різних тварин... Франкенштейна складають. Отак сьогодні виглядає насправді система нашої ППО– зауважив політолог.

За словами Ткачука, передані міжнародними союзниками зенітні системи Patriot, NASAMS, IRIS-T і SAMP/T стягуються в єдиний щит для протидії широкому спектру загроз. Паралельно українські фахівці разом із європейськими партнерами вдосконалюють радіолокаційне поле та створюють новітні спільні оборонні рішення.

У чому переваги лазерної зброї та хто у світі її застосовує?

Бойові лазери є одним із найперспективніших напрямів розвитку сучасної протиповітряної та протидронової оборони. Серед їхніх головних переваг фахівці виділяють фактично миттєве ураження цілі зі швидкістю світла, високу точність наведення та надзвичайно низьку вартість пострілу порівняно з класичними зенітними ракетами.

Сьогодні інтеграцією та випробуваннями лазерних комплексів активно займаються провідні армії світу, зокрема військові відомства США, Великої Британії та Ізраїлю. Попри залежність таких установок від погоди й високі вимоги до джерел живлення, їхнє поєднання з традиційними силами ППО відкриває нову еру в боротьбі з повітряними атаками.