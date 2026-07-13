Американцы впервые провели атаку на Иран с использованием нового оружия: в CENTCOM раскрыли подробности

США нанесли новую серию наступательных ударов по Ирану в ночь на 13 июля. В ходе операции американские войска поразили десятки целей в различных районах страны высокоточными боеприпасами, чтобы ослабить способность Тегерана продолжать атаки на международное судоходство в Ормузском проливе.

Для атаки были задействованы новые технологии. Об этом говорится в официальном заявлении Центрального командования ВС США.

Что известно о новом оружии, примененном во время ударов по Ирану?

Под удары попали системы противовоздушной обороны, прибрежные радиолокационные станции, ракетные и беспилотные комплексы, а также малые катера.

Для операции США задействовали истребители, военно-морские силы, ударные беспилотники и впервые – морские беспилотные ударные дроны.

Американцы не назвали конкретную модель использованных дронов и их характеристики.

В CENTCOM подчеркнули, что Ормузский пролив является одним из ключевых мировых морских торговых маршрутов и не находится под контролем Ирана.

Американские военные заявили, что по-прежнему готовы обеспечивать свободу судоходства, несмотря на, по их словам, продолжающуюся агрессию, угрозы и попытки Тегерана ограничить движение коммерческих судов.

США вновь провели атаку на Иран: смотрите видео CENTCOM

Отметим, что технология морских дронов успешно применяется в Силах обороны. Кстати, во время учений на Филиппинах военные США впервые испытали украинские морские дроны Magura V5, которые успешно потопили корабль-мишень.

Ранее эти беспилотники уже неоднократно применялись против Черноморского флота России. Генеральный директор Uforce Олег Рогинский сообщил, что Magura V5 уничтожили около 10 российских кораблей.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, стороны продолжают обмениваться ударами. В ночь на 12 июля американские силы провели атаку на ряд объектов в Иране. В ответ Тегеран нанес удары сразу по нескольким государствам – взрывы зафиксировали в ОАЭ, Кувейте, Катаре и Бахрейне.