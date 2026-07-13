Для атаки застосували нові технології. Про це мовиться в офіційній заяві Центрального командування ЗС США.

Що відомо про нову зброю, застосовану під час ударів по Ірану?

Під удари потрапили системи протиповітряної оборони, прибережні радіолокаційні станції, ракетні й безпілотні комплекси, а також малі катери.

Для операції США залучили винищувачі, військово-морські сили, ударні безпілотники та вперше – морські безекіпажні ударні дрони.

Американці не назвали конкретної моделі застосованих дронів та їхніх характеристик.

У CENTCOM наголосили, що Ормузька протока є одним із ключових світових морських торговельних маршрутів і не перебуває під контролем Ірану.

Американські військові заявили, що залишаються готовими забезпечувати свободу судноплавства попри, за їхніми словами, триваючу агресію, погрози та спроби Тегерана обмежити рух комерційних суден.

США знову атакували Іран: дивіться відео CENTCOM

Зауважимо, що технологія морських дронів успішно застосовується в Силах оборони. До речі, під час навчань на Філіппінах військові США вперше випробували українські морські дрони Magura V5, які успішно потопили корабель-мішень.

Раніше ці безпілотники вже неодноразово застосовувалися проти Чорноморського флоту Росії. Гендиректор Uforce Олег Рогинський повідомив, що Magura V5 знищили близько 10 російських кораблів.

Щодо ситуації на Близькому Сході, сторони продовжують обмінюватися ударами. У ніч на 12 липня американські сили атакували низку об'єктів в Ірані. У відповідь Тегеран вдарив одразу по кількох державах – вибухи зафіксували в ОАЕ, Кувейті, Катарі та Бахрейні.