Про це повідомили в CNN.

Що відомо про атаки Ірану?

Збройні сили Кувейту зранку повідомили, що сили ППО збивають ворожі цілі у небі. За словами військових, будь-які звуки вибухів є результатом перехоплення ворожих атак.

Армія закликала цивільне населення дотримуватися інструкцій, виданих відповідними органами влади, проте військові не уточнили, звідки були здійснені атаки.

Міноборони Катару повідомило про перехоплення ракет, які летіли на країну. У Бахрейні зранку оголосили повітряну тривогу, пролунали сирени.

Громадян і жителів просять зберігати спокій, проїхати до найближчого безпечного місця та слідкувати за оновленнями через офіційні канали,

– зазначили військові Бахрейну.

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів зазначила, що вранці країна реагувала на загрозу ракетних ударів і атак БпЛА. У Міністерстві оборони пояснили, що звуки вибухів, які було чути в різних районах країни, пов'язані з проведенням оборонних операцій.

Країна також закликала жителів неухильно дотримуватися вказівок компетентних органів.

Інші новини про ситуацію на Близькому Сході

Ситуація на одному з найважливіших морських маршрутів світу, в Ормузькій протоці, знову у стані ескалації. Іран заборонив прохід суден, американці зреагували новими обстрілами.

Радикальний крок іранська сторона пояснила діями кількох цивільних суден, які нібито відмовилися виконувати накази та спробували пройти через акваторію несанкціонованим маршрутом.

У результаті одне з суден, яке, за твердженням Тегерана, загрожувало морській безпеці через відключені навігаційні системи, зазнало удару та було примусово зупинене. Саме після цього Тегеран оголосив, що стратегічно важлива артерія залишатиметься повністю заблокованою до подальшого повідомлення.

Проте США не забарилися з відповіддю, та саме військовою. Командування оголосило "запуск третього раунду" ударів проти Ірану. Причиною назвали обстріл із боку КВІР судна M/V GFS Galaxy – контейнеровоза під прапором Кіпру, що прямував через Ормузьку протоку.