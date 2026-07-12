Об этом сообщили в CNN.

Что известно об атаках Ирана?

Вооруженные силы Кувейта утром сообщили, что силы ПВО сбивают вражеские цели в небе. По словам военных, любые звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак.

Армия призвала гражданское население следовать инструкциям, изданным соответствующими органами власти, однако военные не уточнили, откуда были совершены атаки.

Минобороны Катара сообщило о перехвате ракет, летевших в сторону страны. В Бахрейне утром объявили воздушную тревогу, раздались сирены.

Граждан и жителей просят сохранять спокойствие, добраться до ближайшего безопасного места и следить за обновлениями через официальные каналы,

– отметили военные Бахрейна.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отметили, что утром страна реагировала на угрозу ракетных ударов и атак БПЛА. В Министерстве обороны пояснили, что звуки взрывов, которые были слышны в разных районах страны, связаны с проведением оборонительных операций.

Страна также призвала жителей неукоснительно следовать указаниям компетентных органов.

Другие новости о ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на одном из важнейших морских маршрутов мира, в Ормузском проливе, вновь обострилась. Иран запретил проход судов, американцы отреагировали новыми обстрелами.

Радикальный шаг иранская сторона объяснила действиями нескольких гражданских судов, которые якобы отказались выполнять приказы и попытались пройти через акваторию по несанкционированному маршруту.

В результате одно из судов, которое, по утверждению Тегерана, угрожало морской безопасности из-за отключенных навигационных систем, подверглось удару и было принудительно остановлено. Именно после этого Тегеран объявил, что стратегически важная артерия будет оставаться полностью заблокированной до дальнейшего уведомления.

Однако США не заставили себя ждать с ответом, причем именно военным. Командование объявило о "запуске третьего раунда" ударов по Ирану. Причиной назвали обстрел со стороны КВИР судна M/V GFS Galaxy – контейнеровоза под флагом Кипра, следовавшего через Ормузский пролив.