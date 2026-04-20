Украина может получить танки Т-80У от Кипра: СМИ назвали условие

Кипр не передал Украине российские танки Т-80У из-за отсутствия им замены. Зато страна рассматривает возможность закупки модернизированных Leopard 1 у Греции для обновления своего танкового парка.

Об этом информирует издание Tovima.

Когда Кипр передаст Украине танки Т-80У?

Сейчас Кипр ведет переговоры с Грецией о возможной передаче танков Leopard 1. Это связано с трудностями в обслуживании российских танков, которые ранее рассматривались для передачи Украине.

В то же время в издании отметили, что эти танки должны пройти модернизацию, которая предусматривает повышение уровня защиты и обновление ключевых систем, в частности улучшение двигателя, электроники и вооружения.

Также обсуждается возможность выполнения части работ на территории Кипра совместно с греческой EODH.

По предварительным данным, речь идет о передаче от 75 до 90 танков Leopard 1A5, на которые Германия готова предоставить соответствующее разрешение. Такая замена парка должна стать частью общей программы модернизации Национальной гвардии Кипра.

Портал Defense Express пишет, что после возможной замены вооружения Кипр может пересмотреть свою позицию относительно передачи танков Т-80У Украине. Ранее стране предлагали отправить 82 танка Т-80У/УК, однако тогда она отказалась, ссылаясь на необходимость сохранить собственные оборонные возможности.

Аналитики считают, что замена Т-80У на Leopard 1 выглядит как переход на менее мощное вооружение. Специалисты отметили, что немецкий танк имеет более слабое бронирование и вооружение, а также несколько старше российского. Еще одной проблемой является дефицит запчастей к этим танкам из-за потребностей Украины.

Однако, в издании говорится, что Кипру с эксплуатацией Leopard 1 может помочь Греция, поскольку ее промышленность научилась работать с такой бронетехникой. Более того – модернизация этих танков может повысить возможности этих машин на поле боя.

К слову, в 1996 году Кипр приобрел 41 танк Т-80УК для усиления своих вооруженных сил в рамках оборонных закупок. В 2006 году страна договорилась о получении еще 41 единицы этой техники.

