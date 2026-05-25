Миф о мощной силе разрушен: есть первые результаты исследования места удара "Орешником"

Российские войска в ночь на 24 мая нанесли удар по Белой Церкви баллистической ракетой промежуточной дальности "Орешник". Сейчас специалисты продолжают исследовать место падения ее блоков.

Однако уже появляются сомнения относительно заявленных Россией характеристик этого оружия. Об этом информирует Defense Express.

Смотрите также Сеть писала об "Орешнике": что говорит прокуратура об оружии, которым ударили по Белой Церкви

Первые результаты исследования места удара по Белой Церкви

Российская пропаганда утверждала, что ракета "Арешник" с так называемой "кинетической" боевой частью якобы имеет чрезвычайно мощную разрушительную силу и способна поражать заглубленные объекты с помощью "вольфрамовых стержней".

В то же время результаты осмотра уже третьего места падения ее блоков свидетельствуют, что реальные последствия могут существенно отличаться от заявленных характеристик.

Заметим, что Россия уже в третий раз применяет "разрушительный" "Орешник" против Украины, однако эти атаки не имели заметных результатов. Поэтому даже у россиян начали возникать сомнения относительно заявлений Кремля об "уникальности" этого оружия.

На этом фоне российские пропагандисты снова начали распространять версию о якобы специальных вольфрамовых боевых элементах, которые имеют сверхвысокую пробивную силу и якобы способны поражать "секретные подземные объекты" без значительных разрушений на поверхности.

В то же время Defense Express из собственных источников узнал размеры воронки, которые оставили блоки "Орешника" в обычном грунте. Общий осмотр показал, что их средние размеры ориентировочно до 3 метров в диаметре и до 2 метров глубиной.

Размеры воронок позволяют лишь приблизительно оценить энергию удара, приведшего к их образованию. Точные расчеты и моделирование планируют провести позже, однако предварительно речь идет о диапазоне около 220 – 400 МДж.

Такая энергия удара примерно соответствует взрыву 52 – 95 килограммов тротила, но стоит заметить, что это сравнение является условным, поскольку механизм высвобождения энергии здесь несколько иной, чем при взрыве.

Также стоит учесть, что при обычном взрыве образуется много первичных и вторичных обломков, тогда как при кинетическом ударе их значительно меньше или почти нет.