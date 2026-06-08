Будет катастрофа: военный эксперт сказал, какую проблему создаст России украинская баллистика

В Украине разрабатывают собственную баллистическую ракету. Когда все наконец заработает, то у россиян появится много дополнительных проблем.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что украинская баллистическая ракета, согласно последним данным, будет лететь на 800 – 850 километров. Так Силы обороны смогут дотянуться до Москвы.

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Может ли Россия сбивать баллистику?

По словам Нарожного, Россия способна сбивать баллистические ракеты. Но для этого они могут использовать только сравнительно современные комплексы С-400 и С-500, которых не так много. Также часть этих систем враг перебросил на временно оккупированные территории Украины. И Силы обороны неоднократно уничтожали составляющие этих ЗРК.

Очень важный момент. Россия атакует нас баллистикой, но территория у нас меньше. У них – значительно больше. Они не смогут прикрыть все объекты ВПК. Тем более мы уже били дронами по заводам, где производят их ракеты. В конце концов им придется переносить свои комплексы С-400 и С-500 вглубь территории России. И все равно это не гарантирует 100% сбивания,

– заметил Нарожный.

Многое также зависит от того, сколько ракет сможет производить Украина. Даже если речь идет о 5 – 10 единиц в месяц, то это может повлечь катастрофические последствия для российского ВПК.

Как появление украинской баллистики создаст проблемы России: смотрите видео 24 Канала

Добавим, соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, что компания Fire Point работает над собственной баллистической ракетой FP-9. Сейчас завершается ключевой этап разработки. Не хватает только одного элемента, который планируют испытывать в июне. Он сказал, когда украинская баллистика может полететь на Москву.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил, какие проблемы могут возникнуть у оккупантов, когда Украина получит свою баллистику. Есть вопросы относительно того, насколько эффективно С-400 и С-500 могут сбивать баллистические ракеты.