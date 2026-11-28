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Россия продолжает массированно атаковать Украину ракетами и беспилотниками, поэтому Силам обороны нужны новые способы защиты воздушного пространства. Украинские разработчики адаптируют имеющиеся технологии, создают собственные комплексы ПВО и испытывают оружие, которое еще недавно казалось экспериментальным.

Среди перспективных разработок – зенитный комплекс DESNA и лазерная установка "Блиск". В то же время Украина пытается ослабить российские воздушные атаки еще до запуска оружия – уничтожая самолеты на военных аэродромах. Какие возможности дают новые технологии и почему они важны для украинской ПВО – разобрал для 24 Канала"авиаэксперт Богдан Долинце.

DESNA поможет заменить советские комплексы ПВО

Украина совместно с Норвегией разработала зенитный комплекс малого радиуса действия ДЕСНА. Его особенность – использование ракет на основе украинских противотанковых боеприпасов РК-2, которые применяются в комплексах "Стугна" и "Барьер".

Для новой системы ракеты были адаптированы под воздушные цели. В частности, изменили конструкцию боевой части и двигателя, чтобы увеличить дальность и высоту полета. DESNA может укрепить ближний рубеж украинской ПВО и постепенно заменить устаревшие советские комплексы, в частности "Осу". Это также позволит меньше зависеть от дефицитных боеприпасов к старому вооружению.

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Украинский лазер "Блиск" уже сбивает российские дроны

Еще одна перспективная разработка – лазерная установка "Блиск". Ее применение стало особенно заметным после сообщений о перехвате российского реактивного дрона типа "Герань". Главное преимущество такого оружия – низкая стоимость поражения цели.

Лазер не требует дорогостоящих ракет, поэтому может стать дополнительным средством борьбы с массированными атаками беспилотников. Однако у технологии есть ограничения. Ее эффективность зависит от расстояния и погодных условий: туман, дождь и сильные осадки ослабляют лазерный луч. Поэтому пока такие установки не могут заменить традиционные комплексы ПВО.

Интересно что в ноябре советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о боевом применении установки "Блиск" против российского реактивного беспилотника. Это один из первых известных случаев такого перехвата в Украине.

Украина уничтожает российские самолеты еще на аэродромах

Параллельно Силы обороны наносят удары по местам базирования российской авиации. Особенно важными целями являются бомбардировщики Су-34, которые используются для запуска управляемых авиабомб, и истребители МиГ-31, в частности носители ракет "Кинжал".

Уничтожение таких самолетов напрямую ограничивает возможности России проводить атаки на украинские позиции и города.

Напомним 25 ноября Генштаб ВСУ сообщил о поражении трех МиГ-31 и двух Су-34 на российском аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области.

Почему НАТО не сбивает российские ракеты над Украиной

Еще одним способом усилить защиту украинского неба могло бы стать привлечение польских и румынских систем ПВО к перехвату российских ракет над Украиной. Однако главным препятствием остается политическая позиция союзников, которые опасаются прямого столкновения с Россией. Для такого решения требуется согласие стран НАТО.

К слову Польша вновь подняла вопрос о защите украинского неба. В ноябре Варшава призвала союзников обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной, если они летят в направлении территории стран Альянса. Однако совместного решения НАТО пока нет.

Поэтому Украина вынуждена одновременно развивать собственные средства ПВО, использовать западные комплексы и уничтожать российскую авиацию на земле. Именно сочетание этих направлений может сделать защиту украинского неба более эффективной и уменьшить возможности России наносить воздушные удары.