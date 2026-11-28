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Росія продовжує масовано атакувати Україну ракетами та безпілотниками, тому Силам оборони потрібні нові способи захисту неба. Українські розробники адаптують наявні технології, створюють власні комплекси ППО та випробовують зброю, яка ще недавно здавалася експериментальною.

Серед перспективних розробок – зенітний комплекс DESNA та лазерна установка "Блиск". Водночас Україна намагається послабити російські повітряні атаки ще до запуску зброї – знищуючи літаки на військових аеродромах. Які можливості дають нові технології та чому вони важливі для української ППО – розібрав для 24 Каналу авіаексперт Богдан Долінце.

DESNA допоможе замінити радянські комплекси ППО

Україна спільно з Норвегією розробила зенітний комплекс малого радіуса дії DESNA. Його особливість – використання ракет на основі українських протитанкових боєприпасів РК-2, які застосовують у комплексах "Стугна" та "Бар'єр".

Для нової системи ракети адаптували під повітряні цілі. Зокрема, змінили конструкцію бойової частини та двигуна, щоб збільшити дальність і висоту польоту. DESNA може посилити ближній рубіж української ППО та поступово замінити застарілі радянські комплекси, зокрема "Осу". Це також дозволить менше залежати від дефіцитних боєприпасів до старого озброєння.

Повна розмова з Долінце: дивитись відео

Український лазер "Блиск" уже збиває російські дрони

Ще одна перспективна розробка – лазерна установка "Блиск". Її застосування стало особливо помітним після повідомлень про перехоплення російського реактивного дрона типу "Герань". Головна перевага такої зброї – низька вартість ураження цілі.

Лазер не потребує дорогих ракет, тому може стати додатковим засобом боротьби з масованими атаками безпілотників. Однак технологія має обмеження. Її ефективність залежить від відстані та погоди: туман, дощ і сильні опади послаблюють лазерний промінь. Тому поки такі установки не можуть замінити традиційні комплекси ППО.

Цікаво що в листопаді радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про бойове застосування установки "Блиск" проти російського реактивного безпілотника. Це один із перших відомих випадків такого перехоплення в Україні.

Україна знищує російські літаки ще на аеродромах

Паралельно Сили оборони завдають ударів по місцях базування російської авіації. Особливо важливими цілями є бомбардувальники Су-34, які використовують для запуску керованих авіабомб, та винищувачі МіГ-31, зокрема носії ракет "Кинджал".

Знищення таких літаків безпосередньо скорочує можливості Росії атакувати українські позиції та міста.

Нагадаємо 25 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про ураження трьох МіГ-31 та двох Су-34 на російському аеродромі "Саваслейка" в Нижньогородській області.

Чому НАТО не збиває російські ракети над Україною

Ще одним способом посилити захист українського неба могло б стати залучення польських і румунських систем ППО до перехоплення російських ракет над Україною. Однак головною перешкодою залишається політична позиція союзників, які побоюються прямого зіткнення з Росією. Для такого рішення потрібна згода країн НАТО.

До слова Польща знову порушила питання захисту українського неба. У листопаді Варшава закликала союзників обговорити можливість перехоплення російських ракет над Україною, якщо вони летять у напрямку території країн Альянсу. Проте спільного рішення НАТО поки немає.

Тож Україна змушена одночасно розвивати власні засоби ППО, використовувати західні комплекси та знищувати російську авіацію на землі. Саме поєднання цих напрямків може зробити захист українського неба ефективнішим і зменшити можливості Росії завдавати повітряних ударів.