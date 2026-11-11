Украинская баллистика уже уничтожает "Искандеры": авиаэксперт рассказал, что известно о FP-7

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Об этом авиационный эксперт Константин Криволап рассказал в эксклюзивном интервью на 24 Канале. Он заявил, что украинская ракета FP-7 уже летает и уничтожает российские комплексы "Искандер" и "Панцирь". Также эксперт объяснил, на каком этапе находится разработка следующей ракеты FP-9.

Украинская FP-7 уже выполняет боевые задачи

Вопрос украинской баллистики остается одним из самых обсуждаемых, ведь такое оружие могло бы существенно усилить возможности Сил обороны. По словам Криволапа, ждать первых результатов применения FP-7 уже не нужно.

Украинская баллистическая ракета FP-7 уже летает. Она уничтожает установки "Искандер" и комплексы "Панцирь", выполняя поставленные задачи.

Генштаб официально почти не сообщает об этом, но такая информация есть– отметил авиационный эксперт.

Интересно, что совладелец Fire Point Денис Штилерман объяснил объяснил, почему, несмотря на успешную боевую проверку, украинскую баллистическую ракету FP-7 пока невыгодно использовать. По его словам, одна ракета стоит около 600 тысяч долларов, тогда как аналогичную боевую часть на такое же расстояние можно доставить беспилотником FP-2 примерно за 50 тысяч долларов. Экономически целесообразным применение FP-7 станет после появления версии с кассетной боевой частью.

А другая украинская разработка – ракета FP-9 – пока находится на стадии создания. По оценке Криволапа, она проходит первые испытания, которые могут начаться еще в декабре 2026 года.

Эксперт также упомянул о FP-7.X. Это фактически баллистическая ракета, созданная на основе зенитной. Такой подход использует и Россия, в частности при разработке ракет для комплексов С-300 и С-400.

Полное интервью с Криволапом: смотреть видео

Россия совершенствует "Искандеры"

В то же время противник не прекращает работу над модернизацией собственного ракетного вооружения. В частности, россияне пытаются повысить точность "Искандеров", устанавливая на них камеры.

По словам Криволапа, эти устройства должны помогать получать изображение во время приближения ракеты к земле. Это может стать частью системы наведения на конечной части полета.

Пока сложно оценить, насколько эффективным окажется такое решение. Однако эксперт подчеркнул, что Россия серьезно работает над повышением точности своих баллистических ракет.