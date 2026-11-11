Українська балістика вже знищує "Іскандери": авіаексперт розкрив, що відомо про FP-7

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Про це авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу. Він заявив, що українська ракета FP-7 вже літає та знищує російські комплекси "Іскандер" і "Панцир". Також експерт пояснив, на якому етапі перебуває розробка наступної ракети FP-9.

Українська FP-7 вже виконує бойові завдання

Питання української балістики залишається одним із найбільш обговорюваних, адже така зброя могла б суттєво посилити можливості Сил оборони. За словами Криволапа, чекати на перші результати застосування FP-7 вже не потрібно.

Українська балістична ракета FP-7 вже літає. Вона знищує установки "Іскандер" і комплекси "Панцир", виконуючи поставлені завдання.

Генштаб офіційно майже не повідомляє про це, але така інформація є– зазначив авіаційний експерт.

Цікаво що співвласник Fire Point Денис Штілерман пояснив, чому попри успішну бойову перевірку українську балістичну ракету FP-7 поки невигідно використовувати. За його словами, одна ракета коштує близько 600 тисяч доларів, тоді як аналогічну бойову частину на таку саму відстань можна доставити безпілотником FP-2 приблизно за 50 тисяч доларів. Економічно доцільним застосування FP-7 стане після появи версії з касетною бойовою частиною.

А інша українська розробка – ракета FP-9 – поки перебуває на стадії створення. За оцінкою Криволапа, вона проходить перші випробування, які можуть розпочатися ще у грудні 2026 року.

Експерт також згадав про FP-7.X. Це фактично балістична ракета, створена на основі зенітної. Такий підхід використовує і Росія, зокрема під час розробки ракет для комплексів С-300 та С-400.

Повна розмова з Криволапом: дивитись відео

Росія вдосконалює "Іскандери"

Водночас противник не припиняє працювати над модернізацією власного ракетного озброєння. Зокрема, росіяни намагаються підвищити точність "Іскандерів", встановлюючи на них камери.

За словами Криволапа, ці пристрої мають допомагати отримувати зображення під час наближення ракети до землі. Це може стати частиною системи наведення на кінцевій ділянці польоту.

Поки складно оцінити, наскільки ефективним виявиться таке рішення. Однак експерт наголосив, що Росія серйозно працює над підвищенням точності своїх балістичних ракет.