Украинская и канадская компании планируют совместно производить системы противодействия дронам

О подписании меморандума 27 октября сообщила канадская компания 49North. Документ предусматривает совместную работу над системами противодействия беспилотникам, их интеграцию и последующее техническое обслуживание. Пока что компании определили направления сотрудничества, но не объявили о заключении производственного контракта или получении конкретного заказа.

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Что канадцы могут предложить украинским разработчикам

49North является дочерней компанией MDA Space, известной прежде всего своими космическими технологиями. Однако ее оборонное направление имеет гораздо более широкую специализацию, в частности создание датчиков, защищенных цифровых систем, интеграцию оборудования и техническую поддержку военной техники.

Канадская компания опирается на более чем 50-летний опыт MDA Space в оборонной отрасли. Среди предыдущих проектов упоминают обеспечение канадских военных беспилотниками Heron во время операций в Афганистане, а также услуги по беспилотной разведке в Украине.

Для сотрудничества с Unwave это означает возможность объединить украинские разработки, созданные с учетом потребностей фронта, с канадскими производственными и инженерными возможностями.

По словам президента 49North Джо Армстронга, эффективное противодействие беспилотникам требует постоянного совершенствования техники, ее интеграции и поддержки на протяжении всего срока эксплуатации. Компания рассчитывает, что партнерство с Unwave поможет создавать системы, которые будут успевать за изменениями в области дроновых угроз.

Какие антидроновые системы разрабатывает Unwave

Украинская компания Unwave специализируется на радиоэлектронной борьбе и обнаружении беспилотников. Среди ее разработок – комплекс обнаружения дронов "Башур" и система РЭБ "Виха".

"Башур" предназначен для обнаружения воздушных угроз, тогда как средства РЭБ применяются для противодействия каналам связи и управления беспилотниками. Эти технологии выполняют разные задачи, но могут дополнять друг друга в комплексной системе защиты.

Компания также участвует в производстве дронов-перехватчиков Octopus. Как сообщает "Милитари 24", украинские производители получили лицензии на серийное производство Octopus, разработанных для борьбы с российскими ударными беспилотниками.

Кроме того, Unwave сотрудничает с другими украинскими предприятиями. В июле компания представила ударный беспилотник "Степовой ветер", созданный совместно с Sky Composite Engineering, и наземный роботизированный комплекс Terrikon-X, разработанный совместно с IXIAN.

Какую именно продукцию Unwave планирует производить совместно с 49North, компании не уточнили. Поэтому пока нет оснований утверждать, что канадское предприятие наладит производство "Башура", "Вихи" или Octopus.

Канада расширяет сотрудничество с украинскими производителями оружия

Меморандум Unwave и 49North стал очередным примером оборонного сотрудничества украинских и канадских предприятий.

В сентябре Украина и Канада объявили о расширении партнерства в сфере совместного производства беспилотников, средств противодействия дронам и управляемых боеприпасов. Как сообщает "Милитари 24", стороны договорились объединить украинский боевой опыт с канадскими технологиями и промышленными возможностями.

Через несколько недель стало известно и о другой договоренности. Канадское подразделение General Dynamics и украинская компания Ratel Robotics подписали меморандум о возможном совместном производстве наземных роботизированных комплексов.

Аналогичный подход предусматривает и соглашение с Unwave: украинская сторона предлагает наработанные технологии и опыт их применения, а канадский партнер может помочь с интеграцией оборудования, промышленным производством и долгосрочным обслуживанием.

Ранее "Милитари 24" рассказывал об украинско-канадской сделке по дронам, которая предусматривает расширение производства беспилотных систем и передачу части изготовленной техники украинским военным.

Однако меморандум Unwave и 49North пока не содержит сведений о финансировании, производственных мощностях или будущих поставках. Следующим этапом должно стать согласование конкретных проектов, которые стороны смогут реализовать совместно.