Українська та канадська компанії планують спільно виробляти системи протидії дронам

Про підписання меморандуму 27 жовтня повідомила канадська компанія 49North. Документ передбачає спільну роботу над системами протидії безпілотникам, їхню інтеграцію та подальше технічне обслуговування. Поки що компанії визначили напрями співпраці, але не оголосили про укладення виробничого контракту чи отримання конкретного замовлення.

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Що канадці можуть запропонувати українським розробникам

49North є дочірньою компанією MDA Space, відомої передусім космічними технологіями. Однак її оборонний напрям має значно ширшу спеціалізацію, зокрема створення сенсорів, захищених цифрових систем, інтеграцію обладнання та технічну підтримку військової техніки.

Канадська компанія спирається на понад 50 років досвіду MDA Space в оборонній галузі. Серед попередніх проєктів згадують забезпечення канадських військових безпілотниками Heron під час операцій в Афганістані, а також послуги з безпілотної розвідки в Україні.

Для співпраці з Unwave це означає можливість поєднати українські розробки, створені з урахуванням потреб фронту, з канадськими виробничими та інженерними можливостями.

За словами президента 49North Джо Армстронга, ефективна протидія безпілотникам потребує постійного вдосконалення техніки, її інтеграції та підтримки протягом експлуатації. Компанія розраховує, що партнерство з Unwave допоможе створювати системи, які встигатимуть за змінами дронових загроз.

Які антидронові системи розробляє Unwave

Українська Unwave спеціалізується на радіоелектронній боротьбі та виявленні безпілотників. Серед її розробок є комплекс виявлення дронів "Башур" і система РЕБ "Віха".

"Башур" призначений для виявлення повітряних загроз, тоді як засоби РЕБ застосовують для протидії каналам зв’язку й керування безпілотниками. Ці технології виконують різні завдання, але можуть доповнювати одна одну в комплексній системі захисту.

Компанія також бере участь у виробництві дронів-перехоплювачів Octopus. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, українські виробники отримали ліцензії на серійний випуск Octopus, розроблених для боротьби з російськими ударними безпілотниками.

Крім того, Unwave співпрацює з іншими українськими підприємствами. У липні компанія представила ударний безпілотник "Степовий вітер", створений разом зі Sky Composite Engineering, та наземний роботизований комплекс Terrikon-X, розроблений спільно з IXIAN.

Яку саме продукцію Unwave планує виготовляти разом із 49North, компанії не уточнили. Тому поки немає підстав стверджувати, що канадське підприємство налагодить виробництво "Башура", "Віхи" або Octopus.

Канада розширює співпрацю з українськими виробниками зброї

Меморандум Unwave та 49North став черговим прикладом оборонної співпраці українських і канадських підприємств.

У вересні Україна та Канада оголосили про ширше партнерство у сфері спільного виробництва безпілотників, засобів протидії дронам і керованих боєприпасів. Як писав Мілітарі 24, сторони домовилися поєднувати український бойовий досвід із канадськими технологіями та промисловими можливостями.

За кілька тижнів стало відомо й про іншу домовленість. Канадський підрозділ General Dynamics та українська Ratel Robotics підписали меморандум щодо можливого спільного виробництва наземних роботизованих комплексів.

Схожий підхід передбачає й угода з Unwave: українська сторона пропонує напрацьовані технології та досвід їхнього застосування, а канадський партнер може допомогти з інтеграцією обладнання, промисловим виробництвом і довгостроковим обслуговуванням.

Раніше Мілітарі 24 розповідав про українсько-канадську Drone Deal, яка передбачає розширення виробництва безпілотних систем і передачу частини виготовленої техніки українським військовим.

Однак меморандум Unwave та 49North поки не містить відомостей про фінансування, виробничі потужності чи майбутні постачання. Наступним етапом має стати узгодження конкретних проєктів, які сторони зможуть реалізувати спільно.