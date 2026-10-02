General Dynamics Mission Systems-Canada та українська Ratel Robotics підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливого спільного виробництва наземних роботизованих комплексів для потреб України.

Як повідомила General Dynamics Mission Systems-Canada, документ поки створює рамки для подальшої кооперації, тому йдеться ще не про оголошення конкретного серійного контракту, а про підготовку моделі, яка дозволить поєднати українські розробки з канадськими виробничими та інтеграційними можливостями.

Український робот, канадське виробництво

Логіка майбутньої співпраці доволі проста. Ratel Robotics приносить у проєкт досвід створення та реального застосування наземних роботів на війні, тоді як General Dynamics Mission Systems-Canada має промислові потужності та компетенції у сфері vetronics, тобто електронних систем для військових машин.

Під цим терміном мається на увазі значно більше, ніж звичайна електропроводка. Канадська компанія працює із системами управління, бортовими комп'ютерами, захищеними мережами, відеосистемами, засобами зв'язку, енергоживленням та іншою електронікою, яка перетворює окрему платформу на повноцінну військову машину.

"Україна продемонструвала, наскільки швидко ці технології можуть розвиватися у відповідь на оперативні потреби. Через цю угоду ми вивчаємо, як канадський досвід виробництва та системної інтеграції може підтримати випуск перевірених українських рішень", - пояснив віцепрезидент і генеральний менеджер General Dynamics Mission Systems-Canada Джоел Гуд.

Це важлива деталь, оскільки українські виробники НРК уже досить добре навчилися швидко створювати та змінювати платформи під потреби фронту, але наступним викликом стає саме масштабування. Мілітарі 24 нещодавно розповідав, що в Україні вже працює близько сотні команд і компаній, які займаються наземними роботами, однак великими серіями їх здатні випускати лише близько двох десятків виробників.

Ratel уже змінює свої роботи за досвідом фронту

Для General Dynamics партнерство цікаве ще й тому, що Ratel Robotics не починає з експериментального прототипу.

Компанія вже має кілька наземних платформ різного призначення, а їхню конструкцію постійно змінює після отримання відгуків від військових. Наприклад, цього літа Ratel оновила свій логістичний Ratel X, зробивши його простішим у ремонті та краще пристосованим до серійного виробництва. Про те, як Ratel X доопрацювали після реального використання у військах, Мілітарі 24 розповідав окремо.

Ratel X може перевозити до 400 кілограмів вантажу та створювався для доставки боєкомплекту, спорядження й інших вантажів у райони, куди відправляти людину надто небезпечно.

Іншим напрямом став компактніший Nurse TB20, який компанія вже запустила у серійне виробництво. Його розглядають як роботизованого помічника для піхоти, а одна з функцій, яку тестують розробники, дозволяє комплексу автоматично слідувати за військовим. Мілітарі 24 писав, що Ratel хоче зробити керування Nurse TB20 максимально непомітним для бійця, щоб той міг зосередитися на маршруті та навколишній обстановці.

Навіщо тут General Dynamics

Для українського Defense Tech характерною стала дуже коротка дистанція між фронтом і конструкторським бюро. Невдала деталь може бути змінена буквально у наступній серії, але така швидкість має і зворотний бік: виробництво десятків або сотень роботів зовсім не те саме, що стабільний випуск тисяч однакових машин із контрольованою якістю.

Саме на цьому етапі партнер на кшталт General Dynamics може бути особливо корисним.

General Dynamics Mission Systems-Canada є одним із найбільших канадських підприємств оборонної електроніки та працює із сухопутними, авіаційними й морськими системами. Компанія займається інтеграцією обладнання, захищеним зв'язком, C4ISR, автономними системами та військовою електронікою, а її канадський бізнес налічує близько 1100 працівників.

У випадку Ratel це потенційно дозволяє розділити роботу: українська сторона продовжує швидко розвивати конструкцію відповідно до бойового досвіду, а канадська промислова база допомагає стандартизувати виробництво, інтегрувати електроніку та нарощувати кількість готових машин.

Канада будує ширшу кооперацію з українським Defense Tech

Угода Ratel Robotics з General Dynamics з'явилася не окремо від інших процесів. У вересні Україна та Канада оголосили про ширше партнерство у сфері спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії дронам та керованих боєприпасів.

Як раніше розповідав Мілітарі 24, серед пріоритетних напрямів українсько-канадської співпраці прямо називали наземні роботизовані комплекси, а сама модель повинна поєднати український бойовий досвід із канадською промисловістю, програмним забезпеченням та технологіями штучного інтелекту.

General Dynamics Mission Systems-Canada вже стала одним з учасників цього процесу. Компанія паралельно оголосила про співпрацю з іншими українськими виробниками безпілотних систем, тому меморандум із Ratel виглядає частиною більш системної стратегії, а не одиничним експериментом.

Для Канади така модель теж має очевидну логіку: замість багаторічної розробки військових роботів із нуля промисловість отримує доступ до платформ, які створювалися безпосередньо під вимоги війни та постійно перевірялися користувачами.

Україні потрібні вже десятки тисяч НРК

Масштаб проблеми добре видно за потребами Сил оборони. Українські виробники оцінюють потребу війська у 2026 році приблизно у 50 тисяч наземних роботизованих комплексів. Йдеться не лише про бойові машини, адже значну частину роботи виконують логістичні та евакуаційні платформи, які возять боєприпаси, воду, обладнання та забирають поранених із небезпечних ділянок.

У серпні 2026 року українські НРК вже виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій, а наступним етапом має стати поступовий перехід від окремих роботизованих платформ до повноцінних роботизованих підрозділів. Саме на цьому побудована концепція "Армії роботів", про яку Мілітарі 24 нещодавно розповідав детальніше.

За такого масштабу головним обмеженням стає вже не здатність української компанії побудувати хороший робот, а можливість виробити його у достатній кількості, забезпечити однаковими компонентами, електронікою, зв'язком і сервісом.

Саме тому партнерство Ratel із General Dynamics може виявитися значно важливішим за появу ще одного нового НРК.

Ratel паралельно виходить на глобальний ринок

Угода з канадською General Dynamics з'явилася лише через кілька тижнів після ще однієї великої новини навколо компанії. У вересні стало відомо про домовленість американської Swarmer щодо придбання Ratel Robotics у межах угоди, потенційна вартість якої може сягнути 224 мільйонів доларів.

Мілітарі 24 вже розповідав про цю угоду та плани поєднати наземні платформи Ratel із програмним забезпеченням Swarmer для автономного управління безпілотниками.

Тепер до цього додається ще й співпраця з одним із найбільших західних оборонних концернів. Причому General Dynamics цікавить не просто закупівля готових українських роботів, а можливість їхнього спільного виробництва.

Для українського Defense Tech це показова зміна моделі. Ще кілька років тому головним питанням було, які західні роботизовані системи можна отримати для України, тоді як тепер міжнародні корпорації самі шукають можливості масштабувати українські розробки.

Меморандум між Ratel Robotics і General Dynamics поки не гарантує появи канадської виробничої лінії, оскільки компанії лише визначили рамки майбутньої співпраці. Проте напрям уже зрозумілий: бойовий досвід та швидкість українських розробників намагаються поєднати з виробничими можливостями великої західної оборонної промисловості. Для наземних роботів, яких українській армії потрібні вже не сотні, а десятки тисяч, саме цей перехід від швидкого фронтового прототипу до великої міжнародної серії може стати наступним етапом розвитку.