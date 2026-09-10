Про це пише The Wall Street Journal. За даними видання, розрахунок за угодою передбачає поєднання грошей та акцій, а саме поглинання має стати одним із найбільших за всю історію української індустрії безпілотних систем.

Swarmer поєднає наземних роботів і ШІ

Ratel Robotics спеціалізується на створенні наземних роботизованих комплексів, тоді як Swarmer розробляє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, яке призначене для автономного управління та координації груп безпілотних систем.

Поєднання цих напрямків і є однією з найцікавіших деталей угоди. Swarmer отримує не просто виробника роботизованих платформ, а можливість розширити власну технологічну екосистему на наземні системи, тоді як Ratel Robotics отримує доступ до американської компанії, яка вже працює над програмним забезпеченням для автономної координації безпілотників.

Для української оборонної промисловості це також показовий сигнал, адже інтерес іноземних компаній дедалі частіше стосується не окремого типу дрона, а технологій, програмного забезпечення та виробничих компетенцій. Мілітарі 24 раніше писав про іноземні інвестиції в українську оборонну промисловість, які стають одним із напрямків розвитку українського ВПК.

Swarmer створили в Україні, але тепер компанія американська

Історія самої Swarmer також має українське походження. Компанію заснували в Україні у 2023 році, однак зараз її штаб-квартира розташована в Остіні, штат Техас.

Головою Swarmer є Ерік Прінс, засновник приватної військової компанії Blackwater. Крім того, за даними The Wall Street Journal, Swarmer отримує підтримку від інвестиційної структури, пов'язаної з колишнім генеральним директором Google Еріком Шмідтом.

Таким чином, компанія за відносно короткий час пройшла шлях від українського стартапу до оборонного бізнесу, орієнтованого на американський ринок і міжнародне масштабування. Тепер через придбання Ratel Robotics вона може отримати ще один важливий напрямок розвитку, пов'язаний із наземними роботизованими системами.

Програмне забезпечення Swarmer вже використовують у війні

Основний продукт Swarmer пов'язаний із координацією груп безпілотників. Програмне забезпечення компанії має дозволяти декільком апаратам діяти як єдина система, самостійно розподіляючи завдання між собою та реагуючи на зміни ситуації.

Наприклад, система може враховувати стан окремого дрона, якщо в нього виникають проблеми з батареєю, та змінювати розподіл завдань між іншими апаратами.

За даними Swarmer, програмне забезпечення вперше розгорнули у квітні 2024 року, а відтоді воно вже було використане під час понад 100 тисяч бойових місій. Це показник, який наводить сама компанія, тому його не варто сприймати як незалежно підтверджену статистику.

Водночас сама тенденція до автономної координації безпілотників уже стає одним із ключових напрямків розвитку військових технологій. Мілітарі 24 раніше розповідав про те, як українські дрони вже використовують автономні функції для перехоплення повітряних цілей, а також про інтеграцію штучного інтелекту в системи управління військами.

Чому українські компанії шукають іноземних партнерів

Генеральний директор американського підрозділу Swarmer Алекс Фінк пояснює угоду: українські виробники часто мають сильні технології та досвід, але не завжди можуть самостійно створити інфраструктуру для виходу на глобальний ринок.

Саме тому іноземний партнер може дати українській компанії те, чого їй складно досягти самостійно, - капітал, виробничі можливості, доступ до міжнародних замовників та необхідну інфраструктуру для масштабування.

Цей процес уже помітний в українській оборонній промисловості. Українські виробники безпілотників поступово створюють спільні підприємства та виробництва за кордоном, зокрема в Європі. Мілітарі 24 писав про спільне виробництво українських дронів у Фінляндії, а також про виробництво українських БПЛА Airlogix у Фінляндії.

Угода на $224 млн може стати важливим сигналом для ВПК

Якщо угода буде завершена на заявлених умовах, придбання Ratel Robotics стане одним із найбільших поглинань української компанії у сфері безпілотних систем. Важливо й те, що йдеться саме про виробника наземних роботів, адже цей сегмент українського оборонного ринку останніми роками швидко розвивається.

Наземні роботизовані комплекси дедалі частіше розглядають як окремий клас військових систем, здатних виконувати широкий спектр завдань без безпосередньої присутності людини на платформі. Українські виробники вже працюють над різними варіантами таких машин, а інтерес до них проявляють і міжнародні партнери.

У цьому контексті угода Swarmer та Ratel Robotics виглядає не просто як купівля однієї компанії іншою. Вона демонструє, що українські технології, створені під час війни та перевірені в реальних умовах, поступово стають активом, за який готові платити великі міжнародні оборонні компанії.

А поєднання української робототехніки з американським капіталом та програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту потенційно може вивести ці технології на значно ширший світовий ринок.