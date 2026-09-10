Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, расчет по сделке предусматривает сочетание денежных средств и акций, а само поглощение должно стать одним из крупнейших за всю историю украинской индустрии беспилотных систем.

Swarmer объединит наземных роботов и ИИ

Ratel Robotics специализируется на создании наземных роботизированных комплексов, тогда как Swarmer разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для автономного управления и координации групп беспилотных систем.

Сочетание этих направлений и является одной из самых интересных деталей сделки. Swarmer получает не просто производителя роботизированных платформ, а возможность расширить собственную технологическую экосистему за счет наземных систем, тогда как Ratel Robotics получает доступ к американской компании, которая уже работает над программным обеспечением для автономной координации беспилотников.

Для украинской оборонной промышленности это также показательный сигнал, ведь интерес иностранных компаний все чаще касается не отдельного типа дрона, а технологий, программного обеспечения и производственных компетенций. "Милитари 24" ранее писал об иностранных инвестициях в украинскую оборонную промышленность, которые становятся одним из направлений развития украинского ВПК.

Swarmer создали в Украине, но теперь это американская компания

История самой Swarmer также имеет украинское происхождение. Компания была основана в Украине в 2023 году, однако сейчас ее штаб-квартира расположена в Остине, штат Техас.

Главой Swarmer является Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater. Кроме того, по данным The Wall Street Journal, Swarmer получает поддержку от инвестиционной структуры, связанной с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом.

Таким образом, компания за относительно короткое время прошла путь от украинского стартапа до оборонного бизнеса, ориентированного на американский рынок и международное расширение. Теперь благодаря приобретению Ratel Robotics она может получить еще одно важное направление развития, связанное с наземными роботизированными системами.

Программное обеспечение Swarmer уже используется в военных действиях

Основной продукт Swarmer связан с координацией групп беспилотников. Программное обеспечение компании должно позволять нескольким аппаратам действовать как единая система, самостоятельно распределяя задачи между собой и реагируя на изменения ситуации.

Например, система может учитывать состояние отдельного дрона, если у него возникают проблемы с батареей, и изменять распределение задач между другими аппаратами.

По данным Swarmer, программное обеспечение впервые было развернуто в апреле 2024 года, и с тех пор оно уже использовалось в ходе более 100 тысяч боевых миссий. Этот показатель приводит сама компания, поэтому его не стоит воспринимать как независимо подтвержденную статистику.

В то же время сама тенденция к автономной координации беспилотников уже становится одним из ключевых направлений развития военных технологий. "Милитари 24" ранее рассказывал о том, как украинские дроны уже используют автономные функции для перехвата воздушных целей, а также об интеграции искусственного интеллекта в системы управления войсками.

Почему украинские компании ищут иностранных партнеров

Генеральный директор американского подразделения Swarmer Алекс Финк объясняет суть соглашения: украинские производители часто обладают передовыми технологиями и опытом, но не всегда могут самостоятельно создать инфраструктуру для выхода на глобальный рынок.

Именно поэтому иностранный партнер может дать украинской компании то, что ей сложно достичь самостоятельно, – капитал, производственные возможности, доступ к международным заказчикам и необходимую инфраструктуру для масштабирования.

Этот процесс уже заметен в украинской оборонной промышленности. Украинские производители беспилотников постепенно создают совместные предприятия и производства за рубежом, в частности в Европе. "Милитари 24" писал о совместном производстве украинских дронов в Финляндии, а также о производстве украинских БПЛА Airlogix в Финляндии.

Сделка на $224 млн может стать важным сигналом для ВПК

Если сделка будет завершена на заявленных условиях, приобретение Ratel Robotics станет одним из крупнейших поглощений украинской компании в сфере беспилотных систем. Важно и то, что речь идет именно о производителе наземных роботов, ведь этот сегмент украинского оборонного рынка в последние годы быстро развивается.

Наземные роботизированные комплексы все чаще рассматриваются как отдельный класс военных систем, способных выполнять широкий спектр задач без непосредственного присутствия человека на платформе. Украинские производители уже работают над различными вариантами таких машин, а интерес к ним проявляют и международные партнеры.

В этом контексте сделка между Swarmer и Ratel Robotics выглядит не просто как покупка одной компании другой. Оно демонстрирует, что украинские технологии, созданные во время войны и проверенные в реальных условиях, постепенно становятся активом, за который готовы платить большие международные оборонные компании.

А сочетание украинской робототехники с американским капиталом и программным обеспечением на основе искусственного интеллекта потенциально может вывести эти технологии на гораздо более широкий мировой рынок.