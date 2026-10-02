General Dynamics Mission Systems-Canada и украинская компания Ratel Robotics подписали меморандум о взаимопонимании относительно возможного совместного производства наземных роботизированных комплексов для нужд Украины.

Как сообщила General Dynamics Mission Systems-Canada, документ пока создает рамки для дальнейшей кооперации, поэтому речь идет не о заключении конкретного контракта на серийное производство, а о разработке модели, которая позволит объединить украинские разработки с канадскими производственными и интеграционными возможностями.

Украинский робот, канадское производство

Логика будущего сотрудничества довольно проста. Ratel Robotics привносит в проект опыт создания и реального применения наземных роботов в боевых условиях, тогда как General Dynamics Mission Systems-Canada обладает промышленными мощностями и компетенциями в сфере vetronics, то есть электронных систем для военных машин.

Под этим термином подразумевается гораздо больше, чем обычная электропроводка. Канадская компания работает с системами управления, бортовыми компьютерами, защищенными сетями, видеосистемами, средствами связи, энергоснабжением и другой электроникой, которая превращает отдельную платформу в полноценную военную машину.

"Украина продемонстрировала, насколько быстро эти технологии могут развиваться в ответ на оперативные потребности. Благодаря этому соглашению мы изучаем, как канадский опыт производства и системной интеграции может поддержать выпуск проверенных украинских решений", – пояснил вице-президент и генеральный менеджер General Dynamics Mission Systems-Canada Джоэл Гуд.

Это важная деталь, поскольку украинские производители НРК уже достаточно хорошо научились быстро создавать и модифицировать платформы под нужды фронта, но следующим вызовом становится именно масштабирование. "Милитари 24" недавно сообщал, что В Украине уже работает около сотни команд и компаний, занимающихся наземными работами, однако большими партиями их способны выпускать лишь около двух десятков производителей.

Ratel уже модифицирует свои роботы с учетом опыта фронта

Для General Dynamics партнерство интересно еще и потому, что Ratel Robotics не начинает с экспериментального прототипа.

У компании уже есть несколько наземных платформ различного назначения, и их конструкцию постоянно дорабатывают после получения отзывов от военных. Например, этим летом Ratel обновила свой логистический Ratel X, сделав его проще в ремонте и более приспособленным к серийному производству. Об этом О том, как Ratel X был доработан после реального применения в войсках, "Милитари 24" рассказывал отдельно .

Ratel X может перевозить до 400 килограммов груза и был создан для доставки боекомплекта, снаряжения и других грузов в районы, куда отправлять человека слишком опасно.

Другим направлением стал более компактный Nurse TB20, который компания уже запустила в серийное производство. Его рассматривают как роботизированного помощника для пехоты, а одна из функций, которую тестируют разработчики, позволяет комплексу автоматически следовать за военным. "Милитари 24" сообщал, что компания Ratel намерена сделать управление Nurse TB20 максимально незаметным для бойца, чтобы тот мог сосредоточиться на маршруте и окружающей обстановке.

Зачем здесь General Dynamics

Для украинского Defense Tech характерно очень коротное расстояние между фронтом и конструкторским бюро. Неудачная деталь может быть изменена буквально в следующей серии, но такая скорость имеет и обратную сторону: производство десятков или сотен роботов – это совсем не то же самое, что стабильный выпуск тысяч одинаковых машин с контролируемым качеством.

Именно на этом этапе такой партнер, как General Dynamics, может оказаться особенно полезным.

General Dynamics Mission Systems-Canada является одним из крупнейших канадских предприятий в сфере оборонной электроники и работает с наземными, авиационными и морскими системами. Компания занимается интеграцией оборудования, защищенной связью, C4ISR, автономными системами и военной электроникой, а в ее канадском подразделении работает около 1100 сотрудников.

В случае с Ratel это потенциально позволяет разделить работу: украинская сторона продолжает быстро развивать конструкцию с учетом боевого опыта, а канадская промышленная база помогает стандартизировать производство, интегрировать электронику и наращивать количество готовых машин.

Канада развивает более широкое сотрудничество с украинской Defense Tech

Соглашение Ratel Robotics с General Dynamics не возникло в отрыве от других процессов. В сентябре Украина и Канада объявили о более широком партнерстве в сфере совместного производства беспилотных систем, средств противодействия дронам и управляемых боеприпасов.

Как сообщает Как ранее сообщал "Милитари 24", среди приоритетных направлений украинско-канадского сотрудничества прямо упоминались наземные роботизированные комплексы, сама модель должна объединить украинский боевой опыт с канадской промышленностью, программным обеспечением и технологиями искусственного интеллекта.

General Dynamics Mission Systems-Canada уже стала одним из участников этого процесса. Компания параллельно объявила о сотрудничестве с другими украинскими производителями беспилотных систем, поэтому меморандум с Ratel выглядит частью более системной стратегии, а не единичным экспериментом.

Для Канады такая модель также имеет очевидную логику: вместо многолетней разработки военных роботов с нуля промышленность получает доступ к платформам, которые создавались непосредственно под требования войны и постоянно проверялись пользователями.

Украине нужны уже десятки тысяч НРК

Масштаб проблемы хорошо виден на примере потребностей Сил обороны. Украинские производители оценивают потребность войск в 2026 году примерно в 50 тысяч наземных роботизированных комплексов. Речь идет не только о боевых машинах, ведь значительную часть работы выполняют логистические и эвакуационные платформы, которые доставляют боеприпасы, воду, оборудование и вывозят раненых из опасных зон.

В августе 2026 года украинские НРК уже выполнили более 25 тысяч логистических и эвакуационных миссий, а следующим этапом должен стать постепенный переход от отдельных роботизированных платформ к полноценным роботизированным подразделениям. Именно на этом построена концепция "Армия роботов", о которой "Милитари 24" недавно рассказывал подробнее.

При таких масштабах главным ограничением становится уже не способность украинской компании построить хороший робот, а возможность произвести его в достаточном количестве, обеспечить одинаковыми компонентами, электроникой, связью и сервисом.

Именно поэтому партнерство Ratel с General Dynamics может оказаться гораздо важнее появления еще одного нового НРК.

Ratel параллельно выходит на глобальный рынок

Соглашение с канадской General Dynamics появилось лишь через несколько недель после еще одной большой новости, связанной с компанией. В сентябре стало известно о договоренности американской Swarmer о приобретении Ratel Robotics в рамках сделки, потенциальная стоимость которой может достичь 224 миллионов долларов.

Military 24 уже рассказывал об этой сделке и планах по объединению наземных платформ Ratel с программным обеспечением Swarmer для автономного управления беспилотниками.

Теперь к этому добавляется еще и сотрудничество с одним из крупнейших западных оборонных концернов. Причем General Dynamics интересует не просто закупка готовых украинских роботов, а возможность их совместного производства.

Для украинского Defense Tech это показательное изменение модели. Еще несколько лет назад главным вопросом было, какие западные роботизированные системы можно получить для Украины, тогда как теперь международные корпорации сами ищут возможности масштабировать украинские разработки.

Меморандум между Ratel Robotics и General Dynamics пока не гарантирует появления канадской производственной линии, поскольку компании лишь определили рамки будущего сотрудничества. Однако направление уже ясно: боевой опыт и скорость украинских разработчиков пытаются совместить с производственными возможностями большой западной оборонной промышленности. Для наземных роботов, которых украинской армии требуется уже не сотни, а десятки тысяч, именно этот переход от быстрого фронтового прототипа к большой международной серии может стать следующим этапом развития.