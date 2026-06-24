США воссоздадут поле боя в Украине для обучения своей армии

Армия США планирует создать как минимум два полигона, где будут воссозданы реальные условия радиоэлектронной борьбы, как на фронте в Украине. Их могут развернуть в ближайшие четыре–шесть недель.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на слова министра армии США Дэна Дрисколла.

Смотрите также: Нидерланды выходят из программы по подготовке ВСУ: в Минобороны объяснили такое решение

Чему будут обучать американских военных?

Во время отраслевого дня, посвященного наращиванию систем перехвата беспилотников и ракет, министр рассказал, что новые полигоны позволят имитировать полноценную среду РЭБ. Также планируется взаимодействовать с производителями дронов и разработчиками средств противодействия беспилотникам.

Кроме того, мы хотим, чтобы туда отправлялись солдаты для совершенствования своих навыков и непосредственной работы бок о бок с разработчиками,

– пояснил Дрисколл.

По его словам, в США уже есть места, где можно безопасно проводить такие учения. К тому же американцы рассматривают возможность создать ещё один полигон за пределами страны для "гораздо более агрессивных испытаний", в частности гиперзвукового оружия. Однако Дэн Дрисколл отказался раскрывать местоположения до завершения планирования.

Отмечается, что американская армия во время нынешних учений по противодействию БПЛА не использует средства электронного подавления из-за строгих внутренних ограничений на применение РЭБ в США.

В ходе мероприятия представитель Управления по стратегическим угрозам армии США Дуэйн Хейз привел данные о текущих масштабах применения дронов в войне. По его словам, Россия ежемесячно производит от 3 до 5 тысяч ударных дронов в одну сторону (типа Shahed), а также до 600 тысяч FPV-дронов.

А Украина, по словам Хейза, производит примерно 30 тысяч дронов-перехватчиков ежемесячно, чтобы противодействовать этой угрозе.

Хейз подчеркнул, что США обладают мощными возможностями для производства высокотехнологичных и дорогостоящих боеприпасов, в частности ракет-перехватчиков для систем Patriot и THAAD. Однако, как он признал, в условиях войны на истощение армия США нуждается в более дешёвых средствах перехвата, которые можно задействовать быстро и массово.

Именно поэтому в ближайшие месяцы США собирают предложения от более широкого круга компаний по созданию недорогих перехватчиков. В то же время Дрисколл подчеркнул, что новые решения не заменят уже имеющиеся боеприпасы.

Напомним, одна из стран Центральной Америки может закупить у Украины беспилотные авиационные системы. Так, Гондурас хочет усилить охрану границ и выявление скрытых нарколабораторий.