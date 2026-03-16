SAMP/T NG проти "Іскандерів": чи може нова ППО замінити Patriot і збивати російську балістику в Україні

Після кожного масованого удару по Україні стає актуальним питання ракет до систем ППО, які можуть збивати російську балістику. Наразі це лише американський Patriot, ракети PAC-3 до якого випускаються лише у Штатах у недостатній кількості для всіх нинішніх конфліктів у світі.

Саме тому слова президента Володимира Зеленського про нову італо-французьку систему SAMP/T NG для України звучать як заявка на практичний іспит. Зеленський у березні заявив, що у 2026 році Україна отримає систему й протестує її проти балістики після домовленостей із президентом Франції Емманюелем Макроном.

У цій історії головне те, що саме Україна перевірить, чи зможе SAMP/T впоратись у бойових умовах проти "Іскандерів". За словами президента, європейська система стане першою альтернативою "Петріотам". І у випадку успішних випробувань Україна буде першою у черзі.

24 Канал на основі експертної думки Анатолія Храпчинського, авіаційного експерта та директора з розвитку оборонного підприємства, детально розповідає про характеристики SAMP/T та що вона може змінити для України.

Які характеристики SAMP/T та історія її створення?

SAMP/T – продукт франко-італійської кооперації. Зенітно-ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом EUROSAM, до якого входять MBDA Italy, MBDA France і Thales. На сайті EUROSAM зафіксовано політичний старт 26 жовтня 1988 року, коли Франція й Італія підписали угоду про спільну розробку програми Future Surface-to-Air Family (FSAF).

У 1989-му створили спільне підприємство, а з 1996 року співпрацю розширили на Велику Британію, яка виробляє PAAMS, корабельну складову ППО. Це описано в таймлайні.



Важливо! У "залізі" SAMP/T це батарея: командний пункт, радар і пускові установки, що вертикально запускають ракети сімейства Aster. Для покоління New Generation (NG) EUROSAM описує склад батареї як до шести пускових по вісім ракет на кожній (до 48 готових), один модуль управління (C2) та новий багатофункціональний радар з оглядом 360 градусів (GF300 або Kronos GMHP).

Там само зазначено рамку, що постачання SAMP/T NG мають початися з 2026 року.

Те, що сьогодні болить Україні найбільше, – протибалістична частина. У технічному листі MBDA для SAMP/T NG прямо декларуються 360-градусне покриття, антибалістичні можливості та дальність до 150 кілометрів проти літаків із висотним класом близько 25 кілометрів.



Цікаво! Взимку 2025 року італійська оборонна компанія Leonardo презентувала нову багаторівневу систему протиповітряної оборони – "Купол Мікеланджело" (Michelangelo Dome). Вона має захистити міста Європи та критичну інфраструктуру від загроз, які несе сучасна війна. Ця система із застосуванням ШІ може виявляти та збивати ракети, безпілотники та навіть гіперзвукові ракети до того, як вони завдадуть шкоди, – за принципом, схожим на ізраїльський комплекс "Залізний купол".



Leonardo намагається створити ще одну ракетну екосистему, хоча в Європі вже є готові рішення, серед яких і SAMP/T. В умовах сучасної загрози, коли війна розгортається дуже швидко, варто говорити про уніфіковану систему, до якої може увійти та ж франко-італійська SAMP/T, і німецька IRIS-T, і Patriot та ізраїльські рішення типу Iron Dome, зазначав авіаційний експерт Анатолій Храпчинський 24 Каналу.



Не менш показові "польові" параметри:

скорострільність (вісім ракет приблизно за 10 секунд з однієї пускової);

мінімальну потребу в обслузі (три людини для роботи системи);

авіатранспортабельність літаком класу C-130.

Цікаво! У вересні 2024 року Франція замовила у виробника додаткові сім ЗРК SAMP/T. Тоді вартість цього пакету оцінювалася у 500 мільйонів євро.

Як пише EUROSAM у презентації, модифікація NG має найсучасніший тактичний радар для повітряного спостереження та протиповітряної оборони. Багатофункціональний радар оснащений антеною AESA, побудованою на основі GaN-технології (нітриду галію) з сучасною системою обробки сигналів. Це забезпечує високу ймовірність виявлення та точність супроводу цілей, навіть у складних умовах – при сильних завадах і використанні засобів радіоелектронної протидії.

Важливо! Система може бути розгорнута менш ніж за 15 хвилин лише двома операторами. Радар відповідає вимогам високої мобільності та може транспортуватися автомобільними дорогами, залізницею та авіацією. Радар виявляє цілі на відстані близько 350 кілометрів та може супроводжувати понад 1000 цілей на 360 градусів.

Єдина ракета для ураження всіх типів загроз для NG – це Aster, призначена для виконання завдань від малої до великої дальності, включаючи самооборону системи.

На початковій фазі польоту ракета рухається за інерційною системою наведення, отримуючи оновлені координати цілі від системи SAMP/T. На завершальній фазі застосовується активна радіолокаційна головка самонаведення, що забезпечує високу точність ураження за будь-яких погодних умов.

Основні характеристики:

максимальна швидкість: Mach 4.5;

дальність становить понад 150 кілометрів;

вогнева потужність – вісім ракет запускаються за 10 секунд;

успішність запусків становить 98%;

унікальна технологія PIF-PAF.

Для країни під постійним вогнем всі перераховані параметри означають можливість швидко перекидати батарею туди, де є загроза, та з високою успішністю її ліквідовувати.

Зверніть увагу! Варто зауважити, що SAMP/T належить до дороговартісних комплексів середньої дальності з ракетами Aster, і не призначені для масового перехоплення дешевих цілей, зауважував Анатолій Храпчинський. Йдеться про "Шахеди" та інші безпілотники, якими Росія атакує Україну.

Коли Україна вперше отримала SAMP/T?

Офіційна точка відліку – 3 лютого 2023 року. Того дня міністерство оборони Італії повідомило, що Рим і Париж узгодили останні технічні деталі для спільної передачі Україні SAMP/T навесні 2023-го; у комюніке її названо "першою європейською протиракетною системою" італо-французького виробництва.

19 червня 2023 року французький президент публічно підтвердив, що батарея вже розгорнута в Україні та захищає ключові об’єкти та життя. Цю заяву процитував італійський суспільний мовник RaiNews; там само систему назвали еквівалентом Patriot для європейської оборони.

У 2024 році Reuters повідомило про рішення Італії надати Україні другий комплекс SAMP/T (MAMBA). Мовилося, що батарея здатна супроводжувати десятки цілей і перехоплювати до десяти одночасно; також її названо єдиною європейською системою, здатною перехоплювати балістичні ракети.



Важливо! Анатолій Храпчинський наголошував 24 Каналу, що у питанні ППО не вистачає правильної взаємодії. Зокрема, Франція могла б запропонувати модернізацію систем SAMP/T, щоб підвищити їхню ефективність у перехопленні балістичних цілей, а також залучити додаткове фінансування, яке могло б бути спрямоване на захист України.

Розуміючи риторику Сполучених Штатів, я все ж таки б дивився в бік того, що треба робити щось своє, і в цьому випадку франко-італійська SAMP/T могла б стати тією системою, яку можна покращити, об'єднати зусилля, щоб виробники цієї системи проводили в Україні "польові випробування", – каже Храпчинський.

У листопаді 2025-го міністерство оборони України повідомило про десятирічну декларацію намірів із Францією, де прямо згадано потенційну закупівлю восьми систем SAMP/T (по шість пускових у кожній) разом із радарами та іншим озброєнням.

Чи зможе SAMP/T збивати російську балістику та чи замінить Patriot?

Зеленський у березні 2026-го говорить про SAMP/T як про потенційну європейську альтернативу Patriot. Виробники, зі свого боку, описують, чому саме NG-версію подають як відповідь на балістичні загрози.

EUROSAM говорить про здатність NG одночасно протидіяти різним загрозам, включаючи балістичні, й про старт поставок із 2026 року.

MBDA виносить протибалістичні можливості у ключові параметри ППО.



Але українське поле бою покаже, що в цій історії важить більше – заявлені характеристики чи умови війни: запас ракет, ремонт, інтеграція, режим економії боєкомплекту.

Навіть якщо тестування буде успішним, заміна Patriot навряд чи стане одномоментною. Реальність ППО багатошарова, адже різні системи закривають різні профілі загроз, а стійкість дає не один найкращий комплекс, а поєднання засобів і джерел постачання. До того ж не варто відкидати адаптацію Росії та геополітичний чинник – нові війни у світі.