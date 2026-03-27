Роблять це під обстрілами: офіцер НГУ розповів, як у бригаді "Рубіж" використовують НРК
- Українські бійці використовують наземні роботизовані комплекси для логістики та евакуації поранених, замінюючи особовий склад.
- НРК дозволяють військовим керувати операціями з безпечніших локацій, зменшуючи ризик для життя під час обстрілів.
Українські бійці застосовують наземні роботизовані комплекси щодня по декілька, а інколи навіть десятки разів для логістичних маневрів, евакуації поранених. В основному це заміна особового складу для виконання певних завдань.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш зауважив 24 Каналу, що НРК дуже важливі. Вони дозволяють нашим військовим, які раніше виконували бойові завдання на ногах, сидіти у прифронтовому містечку і керувати роботом.
"Наприклад, у 2024 році для того, щоб занести один з гранатометів, ми з побратимами тягнули їх до позиції бійців. Ми не раз потрапляли під обстріл "Градів", під скиди Mavic та під інші речі, які могли нас вбити. Нам пощастило. На жаль, бувають і випадки, коли такі ситуації були летальними, гинули хлопці", – розповів він.
Тому наземні роботизовані комплекси насамперед виконують завдання, які раніше виконував особовий склад. НРК дуже дорогі. Однак життя військовослужбовця значно важливіше.
Цікаво, що військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що НРК можуть перевернути хід боїв у 2026 році. Наземні роботизовані комплекси зараз виконують різноманітні завдання: від евакуації до участі у боях. За його словами, на 2026 рік є багато очікувань щодо НРК, які можуть стати системним захистом і для піхоти, і для колон техніки.
Нові НРК: на що вони здатні та як придбати?
На маркетплейсі Brave1 Market тепер можна замовити наземні роботизовані комплекси Droid TW 7.62 і Droid TW 12.7, а також бойовий модуль Wolly 7.62 від української оборонно-технологічної компанії DevDroid, використовуючи механізм "Е-балів". Такі НРК використовували для ураження живої сили та легкої бронетехніки ворога.
Такі рішення дають можливість виконувати бойові завдання з мінімальним ризиком для особового складу. Також це формує новий підхід до ведення бойових дій – дистанційний і більш безпечний для військових.
Нагадаємо, що DevDroid – українська оборонно-технологічна компанія. Вона розробляє системи для роботизованого ведення бою, які дозволяють дистанційно виконувати та координувати операції зі зменшенням ризиків для особового складу та більшою точністю, автономністю та безпекою.
Brave1 Market – це перший у світі маркетплейс оборонних технологій, запущений для українських військових, де можна буде купувати інноваційні рішення за бойові бали.